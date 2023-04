O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi no último domingo, 2 de abril. Mas, em Vilhena, a comemoração ocorreu no final da tarde de segunda-feira, 3, em um ato público na avenida Major Amarante, no centro da cidade.

Uma caminhada foi realizada da esquina da avenida Marques Henrique com a Major, até a Praça Ângelo Spadari.

A promoção foi da Amavi (Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Vilhena), entidade que existe desde 2019 e reúne 198 famílias cadastradas, que contam 220 autistas, nos três graus: leve, moderado e severo.

A caminhada acontece anualmente, em 2 de abril, mas neste ano a Amavi decidiu realizá-la nesta segunda. É que, durante a semana, há mais movimento na avenida e, assim, mais visibilidade à causa.

Segundo a presidente da Amavi, Sedilaine Marques, o objetivo da associação é, principalmente, o acolhimento. “Muitas vezes, a família recebe um diagnóstico e não sabe o que fazer. O diálogo é muito importante para trazer informações e trocas de experiências”, pondera Sediane.

A Amavi tem feito articulações importantes, como, por exemplo, a busca de emendas impositivas de parlamentares para investimentos em projetos educacionais e de saúde, garantindo consultas com neuropediatras, neuropsicólogos, especialistas nas áreas odontológica e oftalmológica.

A presidente da entidade salienta que tem havido importantes avanços em Vilhena. “Hoje, além dos cursos e ações formais de capacitação dos profissionais, vemos que, quando os professores têm dificuldades para lidar com o autista, eles nos procuram. Aos poucos, as escolas têm se ajustado à necessidade dos alunos diagnosticados”, garante.

EXPERIÊNCIA PRÓPRIA

Sedilaine Marques é mãe de Joaquim, um menino que fez 11 anos justamente no Dia do Autista; é estudante na 5ª série da Escola Dirce Bianchini. “Ele foi um dos primeiros alunos com autismo naquela escola. Uma professora disse que aprendeu muito com ele, há essa troca. A gente aprende e se adequa às necessidades deles”, explica.

A mãe dedicada e presidente da Amavi ainda encontra tempo para estudar. É acadêmica de Enfermagem. “Mas tive que largar tudo por um período, para fazer o papel apenas de mãe do Joaquim”, relembra, ilustrando a dificuldade inerente a muitas famílias.

DESAFIO TODO DIA

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Vilhena também desenvolveu uma série de atividades alusivas ao Dia do Autismo, baseadas na filosofia “Mais informação, menos preconceito”.

Com palestras e cursos periódicos, a Semed busca envolver não apenas os professores, mas também os alunos, sobre a importância de terem uma visão plural, respeitosa e amorosa com os colegas.

https://