“Hoje era até o dia que ele tava na escala. A gente não sabe o que aconteceu. A gente tá em choque”.

O autor do ataque a creche Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, na manhã desta quarta-feira (05), tinha 25 anos e era motoboy em uma empresa da cidade.

Em conversa ao portal ND+, o proprietário da empresa em que o suspeito trabalhava deu detalhes sobre o comportamento e convivência.

“Todo munda tá indignado, mandando mensagem. Como é que ele foi fazer uma coisa dessa. Ele nunca demonstrou qualquer violência, nunca discutiu com ninguém da empresa. Um cara muito educado lá com nós”, contou o proprietário da empresa, que preferiu não se identificar.

Segundo o empresário, o autor do ataque estava com a moto da empresa, quando foi até a creche. “Ele tava com a moto da empresa, a dele tinha estragado. Nós como dono da empresa, tu contrata um funcionário tu não vai saber o que ele vai fazer ou não”.

Atentado

Segundo relatos de funcionários do centro de ensino, o homem entrou armado com um machado e atacou as crianças. Com um machado, o autor do atentado matou quatro crianças e deixou outras feridas.

O Hospital Santo Antônio informou que recebeu quatro crianças de 0 a 2 anos vítimas do atentado na creche. Elas foram atendidas pela equipe de urgência e Emergência e as famílias estão recebendo apoio da equipe multiprofissional da instituição.

O ND+ não irá publicar os nomes do autor e das vítimas do ataque, assim como imagens explícitas do crime. A decisão editorial foi feita em respeito às famílias e ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), também para não compactuar com o protagonismo de criminosos.