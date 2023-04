O deputado Cássio Gois (PSD) comemorou, num pronunciamento no pequeno expediente da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (4), o anúncio da liberação de R$ 480 milhões, pelo governo federal, para melhorias na BR-364.

A informação foi dada pelo deputado federal Lúcio Mosquini (MDB), que ainda responde pela liderança da bancada no Congresso Nacional.

Para Cássio Gois, o recurso orçamentário será um enorme benefício para toda a população rondoniense. Ele lembrou que há previsão, por exemplo, da construção de dezenas de pontes, além de melhorias em diversos trechos. O parlamentar ainda destacou que, nos últimos quatro anos, os recursos federais para a BR-364 chegaram a R$ 160 milhões e, somente neste ano, já está autorizada uma verba de R$ 480 milhões, três vezes maior do que o último quadriênio.

O deputado estadual também registrou as comemorações da “Semana Mundial da Saúde” e aproveitou para dar ênfase na reunião da Comissão de Saúde da Alero, realizada na manhã desta terça-feira (4), com duração de mais de duas horas, sublinhando “como são importantes as comissões temáticas desta Casa”.

Por fim, Cássio Gois fez pedidos ao governo do estado, para melhorias na sua cidade, Cacoal. Pediu, por exemplo, recuperação urgente de um trecho do travessão C, atenção especial ao trecho entre as linhas 11 e 12, de grande importância para os produtores de toda a região e, por fim, pediu a iluminação no trecho de quatro quilômetros da rodovia que liga a cidade ao aeroporto.