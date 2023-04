O deputado Cirone Deiró destacou a importância da parceria entre o governador Marcos Rocha e a bancada federal, que possibilitou a entrega de 80 máquinas e veículos, sendo 26 retroescavadeiras e 54 caminhões, a 39 prefeituras municipais. O investimento foi de R$ 67 milhões.

Segundo Cirone, o maquinário vai reforçar o parque de máquinas das prefeituras e possibilitar a recuperação das estradas. Ele ressaltou a importância da trafegabilidade das estradas para escoar a safra e proporcionar mais segurança e bem-estar aos agricultores, que são os responsáveis por abastecer o estado com produção de alimentos.

O deputado disse que a entrega do maquinário é mais uma ação que demonstra o compromisso do governador Marcos Rocha em valorizar os agricultores e melhorar a vida daqueles que contribuem diariamente para o desenvolvimento do estado e do país. “Todas as ações em benefício dos agricultores, tem recebido o meu apoio na Assembleia Legislativa”, afirmou.

O maquinário foi adquirido com recursos viabilizados pelos ex-deputados federais Jaqueline Cassol, Léo Moraes, Mauro Nazif, Mariana Carvalho e Expedito Neto, além dos deputados federais (reeleitos) Lúcio Mosquini, Coronel Chrisóstomo, Silvia Cristina e o senador Marcos Rogério.

TRABALHO ZELOSO

Ao destacar o trabalho realizado pelo Governo do Estado em benefício dos agricultores, Cirone também se referiu a atuação do secretário de estado da agricultura, Luiz Paulo, que segundo ele, tem prestado um trabalho eficiente e zeloso no que diz respeito ao atendimento aos produtores rondonienses. “A atuação do secretário é baseada no desenvolvimento de políticas públicas, que visam facilitar a vida no campo e fomentar a agropecuária”, disse.

Cirone afirmou que com uma visão inovadora e uma gestão eficiente, Luiz Paulo tem focado em medidas práticas que proporcionam maior agilidade no atendimento aos agricultores. Segundo o deputado, por meio de uma estrutura moderna e organizada, o secretário busca identificar as principais demandas dos produtores rurais e fornecer soluções rápidas e eficazes.