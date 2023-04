Vinícius Pedrosa Dantas, de 7 anos, possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista Nível 2 (Moderado) é fã da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e possui hiperfoco em carros, foi convidado pela equipe da PRF, em Vilhena, para passear com os agentes na viatura que ele tanto admira e demonstra entusiasmo sempre que vê a viatura da PRF na rua.

O passeio do pequeno fã, foi uma iniciativa da própria PRF representada pela equipe de Vilhena, que tomou conhecimento das ações feitas pela Associação de Pais e Amigos do Autista de Vilhena (AMAVI) durante o “Abril Azul” e proporcionou ao garoto momentos de inesquecíveis.

Romênia Pedrosa, mãe de Vinícius, disse estar muito feliz, e comentou a importância do dia 2 de abril, que se comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) com a finalidade de conscientizar a sociedade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e promover a inclusão social das pessoas com autismo.