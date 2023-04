Com informações do Núcleo de Inteligência (NI) da Polícia Militar (PM), a guarnição da Patrulha Reforço, capturou em Vilhena, C.C.S., que estava foragido do sistema prisional de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, por volta das 17h45 de terça-feira, 4, a guarnição da Patrulha Reforço recebeu informações do NI que um homem, foragido da Justiça de Porto Velho estava em um apartamento na Rua A-3, no bairro São José.

Com isso, a guarnição foi ao local prestar apoio do NI, para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais de Porto Velho.

O foragido recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Após o registro da ocorrência, o foragido passou por exame de corpo de delito e foi apresentado na Colônia Penal, onde deverá aguardar a transferência para o presídio de Porto Velho, para cumprir a pena de 14 anos e 10 meses no regime fechado.