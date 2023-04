Atualmente, o pôquer é um dos jogos de baralho mais famosos e exitosos. Embora esteja associado com as salas de apostas contemporâneas, não é tão novo quanto parece, senão que está presente há centenas de anos.

A maioria dos historiadores afirma que este jogo está baseado em um divertimento persa da Idade Média, chamado de As Nas. Os comerciantes da época foram os responsáveis por trazer sua prática ao continente europeu.

Neste jogo, o objetivo era formar pares ou trios de cartas e tentar enganar os adversários. Assim, no século XVII nasceu na França o jogo “Poke”. A imigração europeia levou a atividade a América, onde o pôquer evoluiu e adotou diferentes variantes.

Duas das mais populares são a Omaha e a Texas Hold’em, que possui fanáticos em diferentes regiões geográficas e desfrutada pelos apostadores de cassino no Brasil e também pelos jogadores de outras partes do mundo. Não conhece as principais diferenças entre estas variantes? Vamos descobri-las!

Omaha e Texas Hold’em: 3 diferenças fundamentais

Ninguém pode negar que, embora o pôquer tenha um componente estratégico no qual entram em jogo a paciência, a experiência e a capacidade de análise de cada participante, a sorte também tem a ver na criação de cada uma das mãos.

Embora a versão mais difundida do pôquer seja a Texas Hold’em (que aparece em filmes e seriados com atores e atrizes conhecidos), esta não é a única jogada nos torneios organizados em todo o mundo.

Outra das variantes mais difundidas-e desfrutadas-deste popular jogo é a Omaha. Longe de ser idêntica à outra, esta modalidade tem elementos específicos que a tornam diferente tanto na forma de jogar quanto nas estratégias que cada participante usa no decorrer de cada partida.

Ao número de cartas recebidas

No Texas Hold’em, cada participante obtém 2 cartas que podem ser combinadas com as 5 cartas expostas na mesa. Já no Omaha as coisas são diferentes. Nessa versão, os jogadores recebem 4 cartas, e duas delas precisam ser escolhidas para formar uma mão.

Damos um exemplo para um melhor entendimento do mecanismo do Omaha. Se um participante obtém K 491 para formar sua mão, e na mesa apenas vê disponíveis as cartas 6, 2, Q, K e K, apenas pode jogar com os K da mesa. Por que? Devido a que a única carta que seria útil para ele das que obteve é K, dado que deve escolher somente duas cartas das que recebeu para formar sua mão.

A estratégia de jogo

Quanto maior seja o número de cartas que um jogador tiver na mão, maiores serão também as possibilidades de fazer melhores combinações.

No Texas Hold’em, os participantes costumam adivinhar – ou pelo menos tentar entender-a estratégia do adversário. Na versão Omaha isso se torna uma tarefa muitíssimo mais complicada porque todos os jogadores têm 4 cartas com as quais podem fortalecer seu jogo e se aproximar à vitória.

O limite de apostas

No Texas Hold’em não existe limite para as apostas e cada apostador também usa esta possibilidade como parte de sua estratégia. Já no Omaha Poker as coisas funcionam de forma diferente.

Em linhas gerais, há um limite estabelecido no início. Esta característica oferece a possibilidade de que os participantes possam estender seu jogo.