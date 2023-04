Com quase 21 bilhões de reais, Rondônia é o 2º Estado no ranking da produção agropecuária da região Norte do país.

Os dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa; o valor exato de R$ 20.952.697.352 (vinte bilhões, novecentos e cinquenta e dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil e trezentos e cinquenta e dois reais) é o que corresponde a 1,7% do valor bruto da produção nacional, colocando Rondônia no 11º Estado da Federação.

INVESTIMENTOS

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca que, o agronegócio no Estado continua crescendo, “a tendência é aumentar as áreas de plantio, de grãos e, ao mesmo tempo, o aumento do rebanho, de uma forma sustentável sem precisar desmatar. A integração, lavoura e pecuária, faz com que o Estado avance, e todo esse resultado só é possível com a dedicação e trabalho do produtor rural, das cadeias produtivas e do Governo do Estado”, ressaltou.

Segundo o Secretário de Estado da Agricultura – Seagri, Luiz Paulo Batista, as maiores contribuições para o resultado do Estado vieram da bovinocultura, soja, café, milho e leite. Somente a pecuária representa o montante de R$ 10.716.566.748 (dez bilhões, setecentos e dezesseis milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e setecentos e quarenta e oito reais) do Valor Bruto da Produção Agropecuária – VBP do Estado, aliada a ações desenvolvidas pelo governo. Rondônia fica atrás do Pará, estado é o primeiro no ranking da produção agropecuária da região Norte do país. O valor exato é de R$ 28.408.230,538.