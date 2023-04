O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), realizou na última sexta, 31, o lançamento da Rondônia Rural Show, que acontece em maio e é o maior evento de agronegócio da região norte.

O Sebrae em Rondônia, que participa desde sua primeira edição, esteve presente ao evento de lançamento, bastante prestigiado por autoridades e lideranças.

O Governador Coronel Marcos Rocha lembrou que diversas melhorias estão sendo feitas no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, para melhor atender tanto expositores quanto participantes e que o evento deve ser, mais uma vez, um sucesso na geração e negócios na região.

O Sebrae em Rondônia, que é parceiro do governo do estado desde a primeira edição, mais uma vez estará presente nesta décima realização com um grande espaço em seu estande, ofertando conteúdos que impactam positivamente o empreendedor rural.

“O Sebrae é um grande parceiro dos agronegócios e, em especial, do pequeno produtor rural, das agroindústrias que tantos resultados trazem para nosso estado e parabenizamos o governo do estado por esta grande iniciativa que é a Rondônia Rural Show e estaremos no evento para atender nosso público que visa ganhar competitividade em sua atividade rural”, disse Darci Cerutti, presidente do Conselho Deliberativo Estadual, presente à cerimônia.

Para Hélio Dias, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon) e conselheiro do Sebrae, a feira é uma oportunidade ímpar para os produtores rurais da região. “A realização desse evento agora no mês de maio é de suma importância porque traz para Rondônia muitas inovações, empresas, indústrias, muitas tecnologias para que o nosso povo, nossos agricultores, pecuaristas tenham a oportunidade de conhecer o que a feira tem a oferecer de mais inovador no mercado”, falou Hélio.

O Sebrae terá um amplo estande com uma programação recheada de grandes conteúdos para atender o público que irá visitar o seu espaço. “ Rondônia Rural Show e Sebrae têm tudo a ver porque a Feira é um evento multidisciplinar, voltado ao agro com certeza, mas saem de lá várias iniciativas que atende a todo empresariado e isso casa com a missão do Sebrae que atende o micro e pequeno empresário e o produtor rural, então é um evento que engloba toda área produtiva de Rondônia e por isso o Sebrae estará presente, com certeza”, comentou Eduardo Fumyari Valente, diretor administrativo financeiro do Sebrae em Rondônia, que prestigiou o evento.

“Essa feira é um grande encontro estratégico, são vários segmentos, setores da economia em uma mesma feira. Você acelera um encontro entre quem está vendendo e quem está comprando e muitos negócios acontecem dentro desse período, mas os grandes negócios vêm depois da feira também. Então, para o setor produtivo, para o varejo, principalmente do agro do estado é um momento importante e eu tenho certeza que com a retomada da economia, essa feira vem com a sua importância e com sua força para o estado todo. Rondônia Rural Show é incentivador para a economia do nosso estado”, disse Sérgio Gonçalves, vice-governador de Rondônia.

Em 2022, a Rondônia Rural Show alcançou R$ 2,6 bilhões de reais em negócios e atingiu mais de 240 mil visitantes. Este ano, durante a realização da Feira internacional, o público poderá conferir de perto as novas tecnologias, maquinários e ações voltadas ao setor, com tendências e inovações para o agronegócio de Rondônia. A 10ª edição da Rondônia Rural Show acontece de 22 a 27 de maio deste ano, em Ji-Paraná.

Saiba mais sobre as ações do Sebrae acessando o site www.sebrae.ro ou ligando gratuitamente para 0800 570 0800. Você também pode acessar o Sebrae pelo WhatsApp pelo mesmo número.

Siga o Sebrae em Rondônia nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube (@sebraero).