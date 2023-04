O vereador Solon Pereira de Souza (PTB), de Corumbiara, comemora a conquista de uma emenda impositiva encaminhada ao município, a seu pedido, pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil). São R$ 700 mil, no total.

Agradecido pela determinação do prefeito Leandro Vieira (PSB) e a diligência da equipe técnica da prefeitura, o vereador Solon já dispõe das planilhas dos locais, com as coordenadas geográficas, de onde serão aplicados os recursos recebidos do Estado.

Foram adquiridas onze estruturas metálicas tubulares para serem colocadas em diversos travessões e linhas, em áreas rurais, melhorando o fluxo de águas pluviais.

Atualmente, durante as chuvas, alguns dos pontos ficam alagados e dificultam o trânsito de veículos e de pessoas. Com o benefício assegurado pelo deputado, a população atendida ficará mais tranquila durante o inverno amazônico.

Em sinal de agradecimento, o vereador Solon gravou um vídeo enaltecendo o deputado Ezequiel e o governador Marcos Rocha pela liberação da emenda.

