A prefeitura de Vilhena, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), divulgou nesta quarta-feira, 5, o edital que autoriza as inscrições para o processo de escolha de 10 vagas de conselheiros tutelares para o quadriênio 2024/2028 no município.

Conforme o edital obtido pelo Extra de Rondônia, a eleição está marcada para o dia domingo, 1º de outubro, das 08h às 17h, nos colégios Tiradentes e Almirante Tamandaré, e os candidatos às vagas deverão apresentar a documentação exigida no edital.

Assinado por Jander Rocha de Oliveira, presidente do CMDCA/VHA, o edital informa que as inscrições aos interessados estarão disponíveis na Casa dos Conselhos a partir desta quinta-feira, 06 de abril, até 05 de maio.

Os mandatos dos eleitos serão de janeiro de 2024 a janeiro de 2028 e o salário é de R$ 2,5 mil. Um dos requisitos para participar do certame ter idade igual ou superior a 21 anos.

A campanha eleitoral dos candidatos será de 29 de agosto a 29 de setembro.

Leia o edital na íntegra clicando AQUI.