Na manhã desta quinta-feira, 6, o deputado Ezequiel Neiva realizou a entrega de uma academia para o quartel da Polícia Militar (PM) no município de Colorado do Oeste.

Para a compra da academia o deputado destinou R$ 70 mil, de emenda parlamentar. A aquisição foi realizada por meio do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização da Polícia Militar (Funrespom).

Com o recurso destinado foram comprados 13 aparelhos. Durante a entrega, o comandante do quartel, capitão PM Andrade solicitou ao deputado recurso para a compra de mais equipamentos. Ezequiel Neiva disse que fará a liberação do recurso para que o quartel tenha uma academia com todos os itens necessários.

Para o capitão PM Andrade, a academia representa grande ferramenta para o bem-estar físico e mental da tropa, vez que os policiais são submetidos a situações de estresse e fadiga durante a sua rotina de trabalho. O capitão ressalta que o maior beneficiário é o cidadão, que contará com um policial em plenas capacidades físicas para o desenvolvimento do serviço de Polícia Ostensiva. “O vigor físico e a resistência a esforços prolongados são fatores inerentes ao serviço policial militar e a manutenção da atividade física é preponderante para o alcance dessas condições”, explanou o comandante. O capitão disse ainda, que pretende abrir o espaço para o uso da comunidade, aumentando a interação da população com a instituição.

MAIS INVESTIMENTOS



O deputado destacou os investimentos que têm realizado para a Polícia Militar no Cone Sul do Estado, formado pelos municípios de Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras e Chupinguaia. Disse que recentemente entregou duas academias ao 3º Batalhão, em Vilhena, além de centrais de ar, computadores e equipamentos de informática para a unidade e quartéis de todo o Cone Sul. Neiva afirmou que a PM em Chupinguaia ganhou prédio novo, mobiliário e computadores. “Investimos e vamos continuar destinando recursos para melhorar as condições da nossa Polícia Militar”, acrescentou o deputado.