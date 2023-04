Após a realização da Pré-assembleia 2023 em Cruzeiro do Sul, os dirigentes da Sicoob Credisul seguiram para Brasiléia, município localizado no Sul do Acre, para mais uma rodada de prestação de contas.

Com uma população estimada em 27 mil habitantes, a cidade tornou-se área de abrangência da Sicoob Credisul após incorporação da Sicoob Acre, em 1º de dezembro de 2022.

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul abriu a reunião no espaço Art Eventos, trazendo uma análise do cenário político-econômico nacional e internacional, considerando duas fortes conjunturas: a crise sanitária causada pelo vírus da Covid-19 e o conflito entre Rússia e Ucrânia. Em seguida, Dante Hahn trouxe um panorama sobre o Sistema Sicoob no País, antes de apresentar os expressivos resultados da Sicoob Credisul, bem como os da unidade local.

No ano passado, a cooperativa obteve o expressivo resultado de R$ 263 milhões em sobras e juros ao capital, um crescimento de 64% em relação a 2021. Atualmente, a cooperativa possui 47 agências nos Estados de Rondônia, Mato Grosso, Acre e Amazonas, com mais de 100 mil cooperados, e ativos que chegaram à casa dos R$ 5,5 bilhões.

Segundo mostrou Dante Hahn, ano passado a agência cresceu aproximadamente 40%, assim como obteve aumento de quase 15% em seu capital social e depósitos totais. Outro importante indicador, foi a inadimplência, com queda de cerca de 35%. Com a incorporação e o empenho da nova equipe que atua hoje na unidade, o diretor Regional do Acre, Murilo Aluizio, acredita que o cooperativismo vai ganhar ainda mais espaço na região.

Os diretores também destacaram o grande papel da cooperativa no desenvolvimento das comunidades, onde os negócios ganham mais força pois, além de produtos e serviços com taxas muito mais atrativas, isenção de pagamento da tarifa de conta, entre outros benefícios, os resultados permanecem na localidade, fomentando a economia, ao contrário do que ocorre com as instituições financeiras tradicionais. “Onde existe uma cooperativa de crédito, o dinheiro permanece na comunidade. Os resultados não são transferidos para outros locais e isso traz muito mais desenvolvimento para as pessoas”, afirma Ivan Capra.