Uma farmácia localizada na Avenida 1705, esquina com a Rua 1712, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, foi alvo de bandidos armados na tarde desta quinta-feira, 6.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, três homens chegaram no estabelecimento, dois ficaram na porta e um entrou apontando uma arma de fogo tipo garrucha para a funcionária que estava no caixa e para outra que estava próxima, o ladrão ordenou que ela entregasse o dinheiro.

Com medo, a vítima entregou cerca de R$ 400,00 que havia no caixa, além disso, os ladrões ainda pegaram dois aparelhos celulares das vítimas.

Após subtraírem o dinheiro e os aparelhos, os marginais fugiram a pé sentido Avenida Melvin Jones.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, fez buscas, mas não localizou nenhum suspeito.