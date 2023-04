Faltam ainda muitos meses para a eleição municipal , mas não há outro assunto nos meios da nossa política, no país em que fecham as urnas de uma eleição e imediatamente se começa a tratar da próxima.

Para 2024, a disputa terá um ingrediente a mais. Caso as previsões de hoje se confirmarem lá na frente, a disputa pela Prefeitura de Porto Velho pode ter um número recorde de mulheres disputando, a maioria delas com chances reais de se tornar a primeira eleita a assumir a cadeira de alcaide da Capital dos rondonienses.

Mesmo com a atual primeira dama e deputada estadual Ieda Chaves fora do páreo (por questões legais e por decisão pessoal, que já teria sido tomada em parceria com o marido, o prefeito Hildon Chaves), o número de possíveis candidaturas viáveis vindas do mundo feminino pode ser recorde.

O primeiro nome que aparece em qualquer relação de possíveis candidatas é o da ex-deputada federal Mariana Carvalho, o Republicanos, que disputou o Senado e fez grande votação na sua cidade. Também muito boa de voto em sua cidade é a deputada federal eleita para o primeiro mandato, Cristiane Lopes, do União Brasil. Do PT pode vir para concorrer à cadeira de Hildon Chaves a ex-senadora Fátima Cleide, que na última eleição para a Câmara Federal conquistou 28 mil votos, muitos deles na Capital.

Tem mais: a médica Flávia Lenzi já está postada como pré-candidata do PL na corrida municipal do ano que vem. Da Câmara Municipal, o nome que teria alguma chance é o de Elis Regina, do Podemos, hoje um dos poucos representantes da política porto-velhense que faz oposição ao atual governo municipal. Claro que poderão surgir ainda outras representantes do sexo feminino para a disputa, mas, até o momento, são os citados que aparecem com chances reais na corrida pela Prefeitura.

Enquanto o mundo feminino apresenta seus possíveis nomes para o ano que vem, os homens também se mexem. Além das cinco mulheres, a representação masculina na relação de prováveis concorrentes só aumenta.

Já se fala nas possíveis candidaturas do deputado Marcelo Cruz, presidente da Assembleia Legislativa; do deputado federal mais votado do Estado, Fernando Máximo; do ex-deputado federal Léo Moraes; do ex-secretário de saúde e ex-deputado Williames Pimentel; do ex-prefeito Mauro Nazif; do advogado e professor Vinicius Miguel; dos vereadores Edwilson Negreiros e Aleks Palitot; do representante do PSOL, Pimenta de Rondônia. Mas já tem muito mais gente de olho na cadeira de Prefeito da maior cidade do nosso Estado.

Até a depuração, quando a eleição estiver mais próxima, pelo menos mais meia dúzia de nomes irá surgir. Faltam, ainda, exatos 542 dias para o pleito de 24, o assunto já domina as conversações no nosso mundo político.

PREFEITO ANUNCIA MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA PROTEGER CRIANÇAS NAS NOSSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. TODAS TERÃO VIGIAS ARMADOS

“O Brasil está preocupado, Porto Velho também está. Nossa rede de ensino atende cerca de 45 mil crianças todos os dias. Temos 141 escolas municipais, na área urbana e distritos. Em 80 destas escolas, que abrigam cerca de 80 por cento de todo essa massa de estudantes, já existe um vigilante armado. O que vamos fazer, com a maior rapidez possível, é colocar o mesmo sistema de segurança em todas as demais”. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo prefeito Hildon Chaves, no programa Papo de Redação, da rádio Parecis FM. As primeiras medidas práticas foram comunicadas um dia depois da tragédia de Blumenau, um evento que sacudiu o país e deixou a todos apavorado com o terror, assacado contra crianças indefesas, quatro das quais mortas dentro da creche em que estavam abrigadas. O Prefeito da Capital não conseguiu esconder sua tristeza e lamentou profundamente o que aconteceu. “Está ocorrendo alguma coisa na sociedade brasileira que ainda não se sabe o que é, mas precisamos descobrir. Em poucos meses, foram registrados no país tantos casos deste tipo quanto haviam registros de 20 anos”, afirmou. Numa reunião com a secretária de Educação, Gláucia Negreiros, Hildon Chaves começou a tratar da contratação dos novos vigilantes para as escolas que ainda não os têm, mas também da montagem de um grupo de trabalho que vai estudar o assunto, tentar entendê-lo e, ao mesmo tempo discutir soluções para que por aqui não ocorra nada semelhante. O tema, a tragédia de Blumenau e tudo que a cerca, foram questões debatidas com o Prefeito, no seu encontro com os Dinossauros.

“LIMPEZA” NA PRODUÇÃO DE GADO DA AMAZÔNIA JÁ COMEÇOU. RONDONIENSES TAMBÉM PODEM TER PARTE DO REBANHO CONFISCADA

Apreensão de gado. Retirada de famílias que estão, em alguns casos, há muitos anos ocupando a área. Pressão dos funcionários e fiscais do Ibama; Polícia Federal; Polícia Ambiental e Militar; Polícia Rodoviária Federal. Tudo para que produtores do sul do Amazonas e norte de Rondônia, além de várias regiões do Pará, sejam obrigados a deixar tudo o que ainda têm, em apenas de cinco dias a partir da comunicação que eles têm apenas este prazo para retirarem todo o rebanho e seus bens, porque se não o fizerem, terão tudo confiscado. O que se temia, infelizmente, está acontecendo. A política ambiental do governo Lula para a Amazônia prioriza as exigências das ONGs e de vários países, que têm grandes interesses na região, principalmente por nossas riquezas minerais. Não há prioridade para a produção nacional e muito menos para quem vive da terra, para seu sustento, de sua família e que ajuda no fortalecimento da nossa economia. Na região de Porto Velho, onde há mais de 1 milhão de cabeças de gado, um percentual muito alto delas está em áreas consideradas, agora, como proibidas para a criação e para o pasto. As piores previsões para todos que vivemos nesta rica região do Brasil estão se tornando realidade. Em breve, so poderá trabalhar aqui quem não falar o Português, como acontece, hoje, em áreas de Roraima. A notícia mais assustadora é que ainda vai pior muito…Lamentável!

FERNANDO MÁXIMO DIZ QUE CPMI VAI SAIR, QUE HÁ PRESOS DO 8 DE JANEIRO QUE NEM ESTAVAM EM BRASÍLIA E FALA DE SEUS PRIMEIROS PROJETOS

A CPI do 8 de Janeiro vai sair. Muitos dos presos entre os denunciados como participantes dos atos de vandalismo nos prédios dos Três Poderes, o estão injustamente, incluindo muitas pessoas de Rondônia, algumas delas que sequer estavam em Brasília no dia dos ataques e chegaram depois, mas, mesmo assim, ainda estão na cadeia. Advogados rondonienses têm sido proibidos de verem seus clientes. O governo Lula tem pressionado parlamentares para que não assinem a CPMI. A Constituição está sendo ignorada, ao não instalar a Comissão, já que há assinaturas mais do que suficientes para que ela comece a funcionar. O clima é de tensão política em Brasília e, principalmente no Congresso. Os muitos confrontos políticos em Brasília, principalmente no Congresso, prejudicam os debates sobre as mais importantes questões nacionais, Esses foram alguns dos assuntos abordado pelo deputado federal mais votado de Rondônia, o médico Fernando Máximo, ao participar, nesta quarta-feira, do programa Papo de Redação (Rádio Parecis FM, de segunda a sexta, do meio dia às 14 horas), com os Dinossauros Everton Leoni, Jorge Peixoto, Beni Andrade e Sérgio Pires. Máximo também destacou projetos de sua autoria, que começam a tramitar na Câmara Federal, um deles para beneficiar pessoas com deficiência grave e autismo que impedem uma vida ao menos perto da normalidade, cujas famílias teriam direito a um apoio financeiro de um salário mínimo; outro dando benefícios a doadores de sangue, em todo o país. Máximo relatou também que, depois de eleito, visitou todos os 52 municípios de Rondônia e seus distritos, para agradecer o recorde de votação que recebeu (85.604 votos) e garantir que honrará cada um dos seus eleitores, durante seu mandato.

GOVERNADOR E SEU EX-SECRETÁRIO DE SAÚDE VIBRAM COM LIBERAÇÃO DA ÚLTIMA LICENÇA QUE FALTAVA PARA O HEURO

Outro tema importante abordado pelo médico e ex-secretário de saúde do Estado, relaciona-se com as obras do Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho, o Heuro, que não é mais chamado assim pela turma do Palácio Rio Madeira/CPA. O governador Marcos Rocha, no mesmo dia, foi às redes sociais também para a mesma comemoração. Tanto Rocha quanto seu ex-secretário anunciaram, com entusiasmo, que saiu a última liberação necessária, pela Prefeitura de Porto Velho, para que a obra pudesse, a partir de agora, andar o mais rápido possível. Enquanto o Governador anunciava que “em breve Porto Velho terá o melhor hospital de urgência e emergência da região Norte”, Fernando Máximo também destacava a importância de que todas as licenças necessárias terem sido concedidas, o que permitirá, segundo ele, que a partir de maio, quando terminar a temporada de chuvas, as obras tenham andamento acelerado. “Daqui a dois anos e meio, num prazo máximo, nossa Rondônia ganhará um hospital de qualidade, dentro daquilo que nossa população merece!”. Máximo defendeu também a localização do hospital, na zona leste da Capital, próximo à BR 364, porque o local foi escolhido, segundo ele, depois de uma série de estudos feitos por vários especialistas. O deputado federal do União Brasil disse ainda, ao responder uma pergunta de um dos Dinos sobre se ele consegue imaginar a obra pronta dentro do prazo, que “eu sonho com este hospital pronto e funcionando há mais de quatro anos”, confessou.

QUATRO DISPUTAM A COORDENAÇÃO DA BANCADA FEDERAL E REUNIÃO DEFINIRÁ QUEM COMEÇA E QUEM TERMINA COMANDO OS ONZE REPRESENTANTES DO ESTADO NO CONGRESSO

Entrando no terceiro mês desde a posse da nova bancada federal, ainda não houve definição sobre quem será o novo coordenador, entre os onze membros (oito deputados federais e três senadores). O nome do senador Confúcio Moura chegou a ser aventado, pela proximidade dele com o novo governo petista, mas em seguida acabou não sendo mais cogitado, na medida em que a grande maioria dos membros da bancada são de oposição ao Planalto. Agora, quatro nomes estão na disputa e, nos próximos dias, haverá uma reunião decisiva para definir quem começará coordenando. A tendência é que o quarteto que almeja o posto, o assuma no decorrer dos quatro anos do mandato. Fernando Máximo, Coronel Chrisóstomo e Maurício Carvalho são os homens que querem o posto. A única mulher na disputa é Silvia Cristina. O que se ouve nos bastidores é que poderia haver um consenso, com a escolha de cada um deles para um dos anos quatro anos (este e os próximos três). Os nomes e seus respectivos anos de coordenação seriam escolhidos através de sorteio. O que se sabe até agora é que, dos onze membros da nossa bancada, apenas Confúcio Moura está apoiando Lula e seu governo, Os quatro que concorrem à coordenação, mais Lúcio Mosquini, Cristiane Lopes, Thiago Flores e Lebrão estariam em trincheiras oposicionistas. No Senado, tanto Marcos Rogério quanto seu suplente, Samuel Araújo e o recém eleito Jaime Bagattoli são bolsonaristas de primeira hora. Dos oito parlamentares federais, ao menos até agora, nenhum se posicionou como possível apoiador do governo do PT.

ANISTIA INTERNACIONAL DIZ QUE JÁ SÃO SEIS MILHÕES OS VENEZUELANOS QUE DEIXARAM SEU PAÍS. MAIS DE 207 MIL VIERAM PARA O BRASIL

Desespero. Fome. Doenças. Violência. O peso da brutalidade das Forças Armadas e do Judiciário contra qualquer opositor. Não é, claro, uma visão de futuro do Brasil. Nada a ver. É sobre a ditadura sanguinária do governo de Nícolas Maduro, mais um governo de esquerda que conseguiu destruir uma Nação progressista e que tinha uma qualidade de vida acima dos seus vizinhos da América Latina. Hoje, computando-se apenas o período entre 20156 e 2021 (os números atuais são ainda maiores), a Anistia Internacional confirmava que pelo menos seis milhões de venezuelanos deixaram seu país, desesperados com o que está acontecendo por lá. Só para o Brasil, nos últimos anos, já imigraram nada menos do que 207 mil habitantes do nosso vizinho, hoje enterrado na pobreza, na miséria e no terror de crianças e adultos tendo que comer cachorros e restos de lixo, para não morrerem de fome. Dos mais de 200 mil venezuelanos que vieram para nosso país, 135 mil deles recebem o Bolsa Família, Afora isso, 100 mil deles são abrigados por algum tipo de programa social. Porto Velho também recebeu refugiados dqa Venezuela, mas são poucos os que ficaram por aqui. As cidades que mais os receberam são Curiba, São Pautilo, Chapecó, Dourados e Manaus. Todos os dias, é grande o número de famílias inteiras que continuam entrando no Brasil por Roraima. Hoje, perto de 94 por cento de todos os venezuelanos vivem na pobreza. É isso que ofertam os governos socialistas e comunistas à sua gente.

CÁSSIO DE CACOAL COMEMORA ANÚNCIO DA LIBERAÇÃO, NESTE ANO, DE QUASE MEIO BILHÃO DE REAIS PARA MELHORIAS NA BR 364

Boas notícias chegando. Nesta semana, o deputado Cássio Góis, representante de Cacoal na Assembleia Legislativa, comemorou, em pronunciamento na Assembleia Legislativa, o anúncio da liberação de 480 milhões de reais, pelo governo federal, para melhorias na nossa BR 364. A informação foi dada a ele e ao deputado Pedro Fernandes, entre outros representantes rondonienses que estiveram em Brasília, na semana passada, pelo deputado federal Lúcio Mosquini, um dos parlamentares do nosso Estado que tê, batalhado por melhorias na nossa principal rodovia. Para Cássio, o recurso orçamentário será um enorme benefício para toda a população rondoniense. Lembrou que há previsão, por exemplo, da construção de dezenas de pontes, além de melhorias em diversos trechos. Destacou também que nos últimos quatro anos, os recursos federais para a BR 364 chegaram a 160 milhões de reais e, somente neste ano, já está autorizada uma verba de 480 milhões, três vezes maior do que o último quadriênio. Tem sido grande a pressão sobre a União, o Ministério dos Transportes e o Dnit, por parte do governo do Estado, da bancada federal, da Assembleia Legislativa, de prefeitos e autoridades de todos os setores de Rondônia, para que a BR 364 seja duplicada ou ao menos muito melhorada em seus trechos mais perigosos. Se realmente o dinheiro for liberado, quase meio bilhão de reais, certamente nossa Rodovia da Morte, que ceifa dezenas de vidas todos os anos, poderá ter melhorias acentuadas. Já a duplicação total depende ainda de muito tempo, mas também para isso os planos estão andando.

