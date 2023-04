Na noite de quarta-feira, 5, D.R.C., foi detido pela guarnição da Patrulha Reforço por cultivar maconha no quintal de sua casa, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pela Rua Augusto Nicolielo, quando na esquina com a Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Bodanese, os militares observaram um homem, no qual ao perceber a presença da viatura agiu de forma que chamou a atenção para abordá-lo.

Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado,porém, o rapaz disse aos policiais que era usuário de drogas e naquele momento não portava documentos que o identificasse e ele convidou os policiais a irem a sua casa, na Rua 29-7, setor chacareiro, pois seus documentos estavam lá.

A guarnição foi a residência do suspeito, no qual apresentou uma cópia do RG, e disse que a original havia perdido durante um evento recente na cidade.

Contudo, o rapaz de vontade própria contou aos militares que cultivava maconha em seu quintal e demonstrou arrependimento aos policiais.

Diante dos fatos, a planta foi apreendida e o rapaz conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.