O Programa de Inclusão Social Universidade para Todos Faculdade da Prefeitura vai abrir seleção para candidatos que serão beneficiados pela concessão de bolsas de estudo integrais, para ingresso no segundo semestre de 2023.

As bolsas de estudo serão concedidas de forma integral a brasileiros, não portadores de diploma de curso superior, selecionados pelo resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2022. Somente poderão concorrer às bolsas de estudo os candidatos que tiverem participado da edição do ENEM do ano de 2022 e obtido nota final mínima de 400 pontos.

Deverão ainda atender, comulativamente, os seguintes requisitos:

Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou ter sido bolsista integral em instituições privadas;

Ter residência e domicílio no município de Porto Velho pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, contados imediatamente antes do início da concessão do benefício;

Renda mensal familiar de até 03 (três) salários-mínimos ou, renda mensal per capita de até 01 (um) salário-mínimo;

Não possuir, no ato da matrícula, vínculo ativo ou trancado com Instituições de Ensino Superior, quer sejam públicas ou privadas ou beneficiários de outros Programas de Concessão de Bolsas de Estudos não restituíveis;

Não ter sido beneficiado pelo Programa Faculdade da Prefeitura em edições anteriores, pelo período equivalente à duração integral do curso anterior;

As inscrições serão feitas em etapa única, do dia 02 a 21 de maio de 2023, horário local, exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico https://sistemas.portovelho.ro.gov.br/faculdadepvh/Site/Principal/.

O candidato também deverá apresentar todos os documentos comprobatórios do seu grupo familiar, conforme ITEM V e ANEXO II deste instrumento, em formato pdf.

A relação dos candidatos pré-selecionados para as vagas disponíveis será divulgada no dia 25 de maio de 2023, no endereço eletrônico descrito no ITEM III deste Edital e/ou no Diário Oficial do Município.

Você pode conferir o edital no link:

https://faculdadepvh.portovelho.ro.gov.br/storage/arquivos/466/2b26a89f-41ca-4d00-b20d-4afbc18e608d.pdf

Abaixo, quadro de vagas com os cursos ofertados pelo Grupo Educacional Aparício Carvalho:

IES: CENTRO UNIVERSITÁRIO APARÍCIO CARVALHO

CURSOS TURNO DURAÇÃO (anos) VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA PCD ÉTNICO- RACIAIS TOTAL Agronomia Noturno 05 08 01 01 10 Arquitetura e Urbanismo Noturno 05 08 01 01 10 Biomedicina Noturno 4,5 08 01 01 10 Ciências Biológicas Noturno 04 08 01 01 10 Ciências Contábeis Noturno 04 08 01 01 10 Direito Noturno 05 08 01 01 11 Enfermagem Noturno 05 08 01 01 10 Farmácia Vespertino 05 08 01 01 10 Fisioterapia Noturno 05 08 01 01 10 Medicina Veterinária Integral 05 08 01 01 10 Odontologia Integral 04 08 01 01 10 Psicologia Noturno 05 08 01 01 10 Zootecnia Noturno 4,5 02 00 00 02 TOTAL DE VAGAS 133

IES: FACULDADE METROPOLITANA