O Deputado Estadual Cássio Gois (PSD) apresentou nesta quarta-feira (05) o projeto de lei na Assembleia Legislativa de Rondônia que visa a instalação de detectores de metais em todas as escolas do estado.

O objetivo da medida é prevenir a entrada de armas e outros objetos perigosos nas instituições de ensino.

O Brasil tem sido palco de diversos ataques a escolas nos últimos anos, o que tem gerado preocupação entre autoridades e pais de alunos, deixando um rastro de violência e tristeza.

De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2020 foram registrados 30 casos de tiroteios em escolas em todo o país, resultando em 12 mortes e 25 pessoas feridas. De 2022 até abril de 2023, houve cinco ataques com mortes.

O ataque mais recente foi realizado nesta quarta-feira (05), em uma creche em Santa Catarina, e pelo menos 4 crianças morreram durante o crime. O massacre foi feito menos de um mês depois que um adolescente de 13 anos matou uma professora a facadas em uma escola estadual em São Paulo.

O projeto de lei do Deputado Cássio Gois busca evitar que tragédias como essas ocorram em Rondônia. Segundo ele, a instalação de detectores de metais em todas as escolas do estado pode ajudar a identificar pessoas que estejam portando armas ou outros objetos perigosos e impedir que esses itens entrem nas instituições de ensino.

O PL ainda precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa de Rondônia e sancionado pelo governador do estado para entrar em vigor. Caso seja aprovado, as escolas terão um prazo para se adequarem à nova norma. “A segurança dos nossos alunos é uma prioridade. A instalação de detectores de metais pode ajudar a prevenir casos de violência armada em escolas e garantir um ambiente escolar mais seguro”, ressalta o deputado.

Ainda segundo o parlamentar, “é importante destacar que esses são apenas alguns exemplos de casos que foram amplamente noticiados pela mídia e que muitos outros incidentes de violência em escolas podem não ter sido relatados ou registrados oficialmente. Por isso, medidas de prevenção e segurança são cada vez mais necessárias para proteger alunos e profissionais da educação e prevenir tragédias”, afirma.

A instalação de detectores de metais em escolas já é uma prática adotada em outros países, como nos Estados Unidos, onde diversos estados têm leis que obrigam as escolas a terem esses equipamentos. A medida tem sido considerada eficaz na prevenção de ataques a instituições de ensino.

>>>Vídeo: