Um novo surto de covid-19 em pacientes fez com que o Hospital Regional (HR) de Vilhena determine o uso de máscaras e suspenda as visitas dentro da unidade de saúde.

A determinação foi divulgada nesta quarta-feira, 5, e a presença de acompanhantes na unidade está permitida apenas com solicitação médica.

Ivan Barbieri, diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 6, para explicar a situação.

“Temos uma rotina no HR, de que qualquer paciente que seja transferido para o pronto-socorro ou a UTI, realizem o teste de Covid antes do procedimento. Ontem, momento em que um paciente que estava na ‘sala vermelha’ seria transferido para a UTI e outros da ortopedia que estavam programadas cirurgias, os testes saíram positivos. No total detectados 5 casos de uma vez só. Isso chamou a atenção do nosso infectologista e optamos por suspender a visita de familiares e realizar o teste em massa. São mais de 130 pacientes. Detectamos 3 profissionais contaminados, que foram afastados, e tornamos obrigatório, como medida, o uso de máscara e suspendemos as visitas. Só vai ter acompanhante menor de idade ou idosos acamados, que precisam da presença de um familiar. Essa medida vai ficar em torno de até 7 dias. Vamos monitorar os pacientes nas próximas 72 horas”, afirmou.

Ele também deixou um alerta à população a respeito da importância da vacina contra a covid-19.

