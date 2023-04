Buscando atender as necessidades da Assistência Primária de Saúde de Guajará-Mirim, a deputada estadual Dra. Taissa Sousa (PSC) solicitou, ao Governo do Estado, a designação de cinco médicos clínicos gerais para unidades de saúde do município.

“Nosso requerimento busca atender a grande demanda de pacientes da região Madeira-Mamoré que, atualmente, tem poucos profissionais de saúde em seus quadros. Por isso, diante do contexto que analisamos, solicitamos, urgentemente, de no mínimo cinco médicos para ajudar na assistência à população”, justificou a parlamentar.

Atualmente, a estrutura de saúde do município de Guajará-Mirim integra serviços do hospital, ambulatórios, consultórios, laboratórios clínicos, sete unidades básicas de saúde, sendo cinco no perímetro urbano e duas em área ribeirinha, além de 11 equipes de Saúde da Família.

“É uma rede muito ampla para cobrir e um número muito grande de pacientes para atender. Também é importante lembrar que o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Nossa Casa não tem médico de saúde mental há mais de dois anos”, acrescentou a parlamentar.

O requerimento foi destinado à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).