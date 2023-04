Na quinta-feira, 6, a Polícia Militar (PM) conduziu um homem para a delegacia de Polícia Civil de Vilhena, após uma menina de 11 anos ter denunciado que ele tinha a assediado.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a PM recebeu informação para atender uma ocorrência de assédio sexual, no qual em contato com a mãe da vítima, esta relatou que sua filha estava na casa do vizinho brincando com as filhas dele, quando chegou em casa chorando e disse que o vizinho havia levantado seu vestido e tocado em suas partes íntimas e forçando que ela pegasse em seu pênis.

A mãe disse que é de costume sua filha ir brincar com as filhas do vizinho e que na ocasião a filha contou que estava na cama com as amiguinhas coberta com um lençol e que o pai das meninas entrou por baixo e tocou em suas partes íntimas, além disso, tirou seu órgão genital e pediu que ela segurasse.

De imediato ela saiu correndo, pegou o celular, ligou para a polícia e foi para casa.

Indagado, o suspeito negou ter tocado nas partes íntimas da menina e feito ela tocar na dele.

Entretanto, disse que estava deitado na cama com suas filhas e que em dado momento de brincadeira apertou a cintura dela, que habitualmente a menina vai a sua casa brincar com suas filhas, e que abraça ela como forma de cumprimentá-la.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.