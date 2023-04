Um morador da Avenida José do Patrocínio, no centro de Vilhena, cansado esperar pelo poder público solução para os enormes buracos na via, que coloca em risco a vida de pessoas que transitam pelo local, resolveu tapar os buracos com terra e assim tentar amenizar a situação.

“A Avenida José do Patrocínio é uma das vias mais movimentadas da cidade e está parecendo um “queijo suíço”, você desvia de um buraco e cai em outro. O poder público cada dia mais inoperante”, comenta o morador.

