O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) na delegacia de Polícia Civil, na quinta-feira, 6, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Central de Operação da PM recebeu informação que uma mulher estava no Parque Ecológico nua e chorava muito dizendo que havia sido vítima de estupro.

Com isso, de imediato uma guarnição foi ao local e localizou a mulher, no qual contou que estava numa distribuidora de bebidas na Avenida Rondônia com uma amiga consumindo cerveja.

Em dado momento a amiga disse que estava passando mal, com isso, ela se prontificou a ir numa farmácia comprar um remédio.

Contudo, um homem que estava no local teria se oferecido para levá-la a farmácia, pois seria mais rápido.

A mulher aceitou e saiu com o rapaz para comprar o remédio para a amiga. Porém, o homem acessou a BR-174 sentido aeroporto e a mulher falou que naquele sentido não tinha farmácia, que era para ele parar o carro que ela ia descer, neste momento o rapaz teria trancado as portas do veículo, acelerado e entrado no Parque Ecológico.

Entretanto, em certa altura o automóvel atolou e o homem teria tirado a roupa dela na marra, porém, não conseguiu concluir o intuito e jogou as roupas da vítima no mato e disse que ela só saia daquele local após ele conseguir tirar o carro.

Todavia, a testemunha que prestou socorro a vítima até a chegada da viatura, relatou que no momento que a guarnição atendia a ocorrência, a amiga da vítima que teria passado mal, relatou que estavam bebendo cerveja, quando um homem convidou a vítima para fazer um programa com ele, no qual ela pediu o valor de R$ 200,00, sendo que ele disse que pagaria apenas R$100,00.

Contudo, a vítima teria aceitado o valor oferecido pelo rapaz, pegou o dinheiro adiantado e guardou no bolso, em seguida saiu com ele.

Alguns minutos depois a vítima teria ligado para a amiga dizendo que teria dado errado e rapaz havia agredido ela.

Porém, a polícia não conseguiu localizar a mulher que estava no bar com a vítima.

A ocorrência foi registrada e a Polícia Civil que deverá investigar o caso.