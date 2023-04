Cinco pessoas foram conduzidas para a delegacia de Polícia Civil pela guarnição da Patrulha Reforço na tarde de quinta-feira, 6, por suspeita de tráfico de drogas, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pelo bairro Cristo Rei, quando os militares observaram um carro Fiat Uno, no qual o condutor ao perceber a presença da viatura acelerou e entrou no quintal de uma casa na Rua 1503, local que estava sendo monitorado por suspeita de ser uma boca de fumo.

No local, foi constatado que contra o motorista do veículo identificado pelas iniciais J.J.F.P., de 30 anos, havia mandado de prisão em aberto.

Em incursão no imóvel, no qual havia mais quatro pessoas, identificadas pelas iniciais M.R.S, de 20 anos, V.E.P.S., 18 anos, M., 43, e F.J.P.S., (proprietário da casa) foi localizado em um prato substancia análoga a cocaína, aparelhos celulares, dinheiro proveniente da venda de entorpecentes e uma porção de substancia aparentando ser pasta base de cocaína (crack).

Diante dos fatos, os envolvidos foram detidos e conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.