Um casal identificado pelas iniciais D.M.P.J., e K.R.I., foi preso pela guarnição da Patrulha Reforço, na noite desta sexta-feira, 7, com arma de fogo, drogas e munições, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pela Avenida Rosalinda Adélia Marangoni, no bairro Jardim América, quando os militares observaram um casal em uma moto Yamaha YBR de cor azul saindo de uma casa que está sendo monitorado pelos investigadores do Núcleo de Inteligência (NI), no qual há informações que no local está havendo comércio de entorpecente.

Com isso, o casal foi abordado e em revista pessoal foi localizado na bolsa da mulher que estava na garupa da moto, quatro porções de substância aparentado ser maconha devidamente embalada para venda pesando aproximadamente 34 gramas, R$ 407,00 em dinheiro, além de certa quantia de um pó branco aparentando ser cocaína escondido na capa do aparelho celular.

O casal disse aos policiais que eram usuários de drogas. Porém, o rapaz por vontade própria contou que em sua casa tinha mais drogas, arma de fogo e munições.

O casal autorizou que a polícia entrasse no imóvel, onde foram localizados uma pistola da marca Imbel calibre .380, dois carregadores, 34 munições intactas e uma deflagrada, além de 84 gramas de substância entorpecente e apetrechos para embalar drogas.

Diante fatos, o casal foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorre cia foi registrada.