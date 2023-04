Conhecida no mundo da música como “A Rainha do Agro de Rondônia”, a cantora sertaneja Débora Alves dos Santos, 17 anos, é uma das atrações musicais do tradicional “Baile de Aleluia”, que será realizado neste sábado, 8, na Estância Guaporé, no município de Chupinguaia.

O evento inicia a partir das 21h e é promovido pela lanchonete “Pimenta Doce” (leia mais AQUI).

Ganhando cada vez mais espaço no mundo musical, Débora concedeu entrevista esta semana ao Extra de Rondônia, juntamente com seu pai, Valdeir Alves dos Santos, que é agropecuarista em Rondônia.

A jovem artista nasceu em Pimenta Bueno, mas mora em Chupinguaia desde os 7 anos, juntamente com sua família. “Desde que me entendo por gente, sou apaixonada na vida do campo. Acompanho o meu pai desde pequena nos afazeres diários da fazenda, como tirar leite e montar a cavalo. Sempre sonhei em representar o agro do meu estado. Acompanhava meu pai em todos os torneios de leiteiro realizados em Rondônia, e, até hoje, não é diferente”, comenta.

No mundo musical, Débora Alves fez a abertura do show e dividiu o palco com a dupla Ícaro & Gilmar, em Vilhena. “Lembro como se fosse ontem: minha filha, desde muito pequena, cantando as músicas sertanejas que tocava no rádio da caminhoneta. Como pai, sinto muito orgulho e sou muito grato a Deus pelos apoios que minha filha está recebendo, pois o sonho dela é o meu também. Graças a isso, tenho certeza que chegará onde ela deseja, sempre lembrando de suas origens”, destaca Valdeir.

>>> ASSISTA AO VÍDEO ABAIXO: