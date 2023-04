M.C.C., foi detido na madrugada deste sábado, 8, pela guarnição da Patrulha Reforço, em Vilhena. Ele aparentava sinais de embriaguez e dirigia um carro Mitsubishi Lancer de cor prata em alta velocidade e fazia ziguezague na pista.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda e rotina pela Avenida Rondônia, quando os militares observaram um carro em alta velocidade e o motorista fazendo ziguezague na via.

Com isso, foi dada ordem de parada ao condutor que no momento não obedeceu. Após alguns minutos de acompanhamento com sinais sonoros e giroflex o condutor parou.

O motorista apresentava sinais de embriaguez e usava tornozeleira eletrônica, no qual segundo ele, faz 10 meses que está cumprindo pena por homicídio no trânsito.

O motorista foi convidado a fazer o teste do bafômetro, no qual aceitou e o resultado apontou 0,63mg/l de ar expelido pelos pulmões, confirmando que ele estava embriagado.

Diante dos fatos, o motorista foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

O carro foi recolhido ao pátio do Detran devido a infração de trânsito.