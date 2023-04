Após a veiculação da matéria do Extra de Rondônia, onde dava conta do desaparecimento de Lídio Mariano da Costa Conceição, de 81 anos, na tarde de quinta-feira, 06, em Estrela do Oeste, distrito de Cabixi, o idoso foi encontrado e está em casa.

Lídio que tem sérios problemas de saúde havia saído de casa na tarde de quinta-feira, 06, caminhando sem que a família percebesse.

A família estava desesperada sem saber seu paradeiro. Contudo, por volta da 01h da madrugada as buscas na lavoura foram encerradas devido a escuridão. Porém, nas estradas continuaram.

Entretanto, ao amanhecer de sexta feira, 7, uma pessoa que havia tomado conhecimento do sumiço do idoso através do Site, saíram às buscas em lugares mais distantes da casa e entre as lavouras de milho.

Todavia, o idoso foi encontrado por volta das 11h de sexta-feira, 07, numa estrada de lavoura na Linha 8 Km 14. Aproximadamente 6 Km de casa.

A família agradece o apoio da Polícia Militar de Cabixi Corpo de Bombeiros de Cerejeiras e Vilhena, na qual não mediram esforços para encontrar o idoso.

A família também agradece o apoio da comunidade e o senhor Alisson, que reside em Vilhena e trouxe um drone para ajudar nas buscas.

>>>Vídeo: