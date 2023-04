Naquela empresa de produtos de vestuário, ao finalizar a compra, o vendedor sempre acompanha o cliente até a saída da loja, entregando-lhe sua sacola respectiva.

É um gesto pequeno, mas marcante, identificando um atendimento personalizado, visto poucas vezes no comercio local.

Alguém pode afirmar que o atendimento ideal é caro e, por decorrência, as empresas não investem nele. Não compartilho dessa ideia, pois a empresa acima já adotava essa política desde antes de surgir a Covid.

Creio que as organizações teriam mais clientes se procurassem respeitá-los mais. Há diversas formas de fazer isso. Não podemos nos precipitar, afirmando que isso tem um custo financeiro; nem dizer que haverá uma perda de tempo do funcionário.

Compras pela internet costumam ser mais baratas, porém trazem consigo três dificuldades: 1.-Atendimento impessoal; 2.-Demora na entrega do produto; e 3.-Falta do contato físico e prévio com a mercadoria. Essa forma de comercialização desgosta consideravelmente uma boa parte dos clientes, ao impedi-los de sair do estabelecimento com o produto em mãos.

A exposição adequada de um produto também tem um impacto enorme na mente do comprador. A sensibilidade humana pode levar as pessoas a tomarem decisões repentinas e imprevistas. Por esse motivo, é importante valorizar e investir nisso porque aumenta as possibilidades de venda.

Um vendedor competente, habilidoso e orientado para resultados, não descuida de sua apresentação pessoal, nem da preparação profissional, conhecimento das tendências da moda, de ter facilidade de relacionamento interpessoal. A figura do vendedor tem credibilidade perante os clientes.

Seja um vendedor consciente de sua função; seja um amigo leal dos clientes; apresente-se como um assessor do cliente (na hora das escolhas e prováveis decisões). Não intente induzi-lo à aquisição de produtos caros, mesmo justificados pela qualidade, só para obter comissão maior.

Respeitar o cliente é apresentar-lhe opções de compra; é sugerir-lhe produtos complementares; é buscar a satisfação dos consumidores. Todos os vendedores devem dispor de fortes e consistentes argumentos de venda, para serem apresentados aos compradores. Um argumento sólido, eficaz e bem exposto, tem um poder de persuasão significativo.

A experiência tem ensinado que se façam pesquisas de opinião para avaliar a satisfação dos clientes, quanto ao atendimento, vitrines, estoque de produtos, instalações físicas, iluminação e crediário. Estimule sempre seus clientes a fazer críticas e sugestões, garantindo-se seu anonimato.

Cada empresa pode servir melhor seus clientes. Basta priorizar isso, ser criativo, sair dos limites do atendimento padrão, acompanhar a postura e o comportamento de seus vendedores. Eu creio nestas ideias! Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.