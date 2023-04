Ataque no Instituto Adventista de Manaus, escola particular localizada no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus, deixou quatro feridos na tarde desta segunda-feira (10). Testemunhas relataram que um aluno de 12 anos feriu uma professora e três colegas de classe com uma faca, policiais militares e civis foram acionados para o local.

Segundo a conselheira tutelar Kiky Anjos, o adolescente afirmou que planejou matar pessoas na escola. Ele foi levado para DEAAI (Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais).

Um aluno identificado como Bruno disse que o autor do ataque estava na sala de aula quando puxou a faca da bolsa. “Ele levantou os braços e falou assim: ‘olá, querida. Cheguei’. Ele sentou no lugar, levantou e saiu correndo. A professora também saiu correndo, e ele foi atrás para tentar bater nela, aí pularam em cima dele”, disse o estudante.

De acordo com Bruno, faca utilizada pelo adolescente estava “cega” (desamolada).

Beatriz Souza Lucena, 35 anos, mãe de Bruno, disse que o adolescente que realizou o ataque sofria bullying na escola por meio de grupos de WhatsApp da escola. “Eu até tirei meu filho de todos os grupos”, disse a mulher.

O sargento da Rocam (Ronda Cândido Mariano) Elizandro Silva afirmou à reportagem que quatro pessoas ficaram feridas. Segundo ele, o adolescente realizou o ataque com um cutelo (modelo de faca) ferindo as vítimas, mas logo foi contido. O adolescente relatou à polícia que em sua bolsa tinha outros materiais que seriam usados para o ataque. Na bolsa dele havia 3 coquetéis molotov.

Ainda segundo o sargento, o aluno já era monitorado pela escola por apresentar comportamento suspeito. Quando ele começou o ataque, os alunos correram e o imobilizaram.

O adolescente relatou aos policiais que sofria bullying na escola.

As vítimas tiveram ferimentos leves e logo foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Procurada pela reportagem, a SSP-AM (Secretaria de Segurança Pública do Amazonas) informou que informações sobre o caso serão divulgadas na terça-feira (11).

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informa que em menos de dez minutos, a ocorrência foi atendida pelas equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil do Amazonas. As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da Prefeitura Municipal de Manaus.

O adolescente foi apreendido e encaminhado pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), onde o caso foi registrado. Outras informações serão divulgadas em entrevista coletiva, na sede da Delegacia-Geral, nesta terça-feira (11/04).