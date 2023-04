Neste domingo(9), a deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) participou da 29ª Festa da Páscoa realizada em Colorado do Oeste.

O evento foi organizado pelo Fábio Som e aconteceu na Praça das Lanchonetes.

Com a presença de centenas de pessoas o evento foi marcado por alegria e sorteio de prêmios entre elas bicicletas, chocolates e cestas de Páscoa.

A deputada Rosangela Donadon fez a doação de uma bicicleta que foi sorteada no evento. Ela ressaltou que foi um prazer participar mais uma vez do tradicional evento.

“Fiquei muito feliz em participar da 29ª Festa da Páscoa realizada em Colorado do Oeste. É uma alegria prestigiar e contribuir mais um ano com essa festa tradicional que levou alegria para centenas de famílias do município. Parabéns aos participantes e aos organizadores do evento, a festa estava linda. Colorado do Oeste sempre pode contar com meu apoio, com todo o meu esforço para contribuir com o desenvolvimento do município”, disse a parlamentar.