Uma farmácia localizada na Avenida 1705, esquina com a Rua 1712, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, que havia sido alvo de três assaltantes na última quinta-feira, 6, foi assaltada novamente no começo da noite desta segunda-feira, 10, por um bandido que portava uma arma de fogo (leia mais AQUI).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o ladrão invadiu o estabelecimento portando uma arma de fogo, rendeu a funcionária do caixa e usando de pressão psicológica ordenou que entregasse o dinheiro.

Após subtrair certa quantia que ainda não foi divulgada, o bandido fugiu tomando rumo ignorado.

O ladrão tem um risco na sobrancelha, aproximadamente 1,60, vestia camisa xadrez com outra camisa por baixo.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e faz buscas na região.