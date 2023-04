No dia 11 de abril é comemorado o Dia do Prefeito em Rondônia, uma data dedicada a homenagear e reconhecer o trabalho dos gestores municipais que têm um papel fundamental na administração pública local.

Neste ano, o deputado estadual Cássio Gois (PSD) parabeniza os prefeitos do estado, destacando sua experiência como ex-vice-prefeito de Cacoal e seu entendimento dos desafios enfrentados pelos gestores municipais.



Com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os municípios em Rondônia têm uma participação expressiva na receita do estado. Segundo o IBGE, em 2020, os municípios rondonienses foram responsáveis por aproximadamente 32% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado, evidenciando a importância dos prefeitos na economia local e na promoção do desenvolvimento regional.



O deputado estadual Cássio Gois parabeniza os prefeitos de Rondônia pelo seu empenho e dedicação na gestão pública municipal. “Como ex-vice-prefeito de Cacoal, compreendo os desafios enfrentados pelos gestores municipais na busca por recursos, na oferta de serviços públicos de qualidade e na promoção do bem-estar da população. Parabenizo todos os prefeitos pelo dia e reforço meu compromisso em trabalhar em prol do fortalecimento dos municípios em nosso estado”, ressaltou o deputado.



O Dia do Prefeito é uma oportunidade para destacar a importância dos gestores municipais na construção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento dos municípios, no atendimento às demandas da população e na promoção do bem-estar social. Os prefeitos enfrentam diversos desafios, como a captação de recursos, a gestão de serviços essenciais como saúde, educação, transporte e infraestrutura, e a busca por soluções para os problemas locais.



Em Rondônia, os municípios desempenham um papel fundamental na economia do estado, contribuindo significativamente para o crescimento regional. A participação dos municípios na receita do estado, como apontado pelo IBGE, evidencia a importância dos gestores municipais na geração de empregos, no fomento à agricultura, na promoção do turismo e no desenvolvimento de infraestrutura local.



O deputado Cássio Gois reforça seu apoio aos prefeitos de Rondônia e seu compromisso em trabalhar em conjunto com os municípios na busca por soluções para os desafios enfrentados nas diferentes regiões do estado. “É um momento de reconhecer e valorizar o trabalho dos prefeitos, que estão na linha de frente da gestão pública municipal, buscando sempre o melhor para suas cidades e comunidades”, finaliza o parlamentar.