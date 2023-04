Segundo a parlamentar, a utilização de equipamentos como minicâmeras pode ter diversos benefícios. “Em primeiro lugar, as minicâmeras podem ser utilizadas para registrar infrações de trânsito e identificar os veículos e motoristas envolvidos. Isso pode ajudar a aumentar a eficácia da fiscalização e a reduzir a impunidade no trânsito”, justificou Ieda Chaves.

Os equipamentos servirão para auxiliar em diversos aspectos de atuação como, por exemplo, a fiscalização e a proteção dos agentes que atuam em Porto Velho. De acordo com o titular da pasta, Anderson Pereira, as aquisições dos equipamentos ajudarão a atingir a modernização dos servidores e proporcionar mais segurança às pessoas.

“Buscamos a estrutura tecnológica para desempenhar as necessidades institucionais para atender requisitos como, por exemplo, segurança, disponibilidade, desempenho, integração e eficácia”, disse Pereira.

Outras Necessidades

Ieda Chaves reforçou ainda outros benefícios com a utilização de minicâmeras, entre elas, “a possibilidade de analisar o comportamento dos condutores e identificar padrões de infrações e acidentes, além da possibilidade de proteger os agentes de trânsito em situações de conflito ou de agressão por parte de condutores ou pedestres”.

Solicitação

O recurso já foi requerido ao Governo do Estado através do Ofício Nº 06/EP/GDIC/2023 e será viabilizado via Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog).