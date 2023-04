João Pedro Stédile, da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) anunciou em vídeo que haverá invasões de terra em “todos os estados” do Brasil no mês de abril.

Neste ano, já foram registradas invasões de partidários do movimento em fazendas de Pernambuco e da Bahia.

As ações fazem parte da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, o Abril de Lutas. O movimento relembra o massacre em Eldorado dos Carajás, no Pará, ocorrido 1996, quando foram mortos 21 sem-terras pela Polícia Militar.

“A nossa reivindicação é que sejam desapropriados, o mais urgente possível, os latifúndios improdutivos para resolver o problema das famílias acampadas e criar espaço para produção de alimentos saudáveis”, diz Stédile. Ele afirma que atualmente há 80 mil famílias em ocupações no país.

Segundo o líder do MST, as ações não se limitarão a invasões de terra, mas também serão realizadas marchas e vigílias. “As mil e uma formas de pressionar que a lei, a Constituição seja aplicada e que latifúndios improdutivos sejam desapropriados e entregues a famílias acampadas”, diz o representante do MST no vídeo.

Além disso, estão previstas doações de alimentos, plantios de árvores e “denúncias contra o modelo de produção do agronegócio”.

O MST promove uma coletiva de imprensa em Brasília nesta terça-feira (11) para anunciar o Abril de Lutas.

‘É inaceitável termos ondas de invasão de terra’

Diante das invasões já promovidas pelo MST neste ano, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), o deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), cobrou por medidas efetivas por parte do governo federal.

“É óbvio que cabe ao governo conseguir contê-los e mostrar que, em pleno 2023, é inaceitável nós termos ondas de invasão de terra“, disse Lupion, em entrevisa ai Canal Rural na útlima semana.

O parlamentar ambém reforçou que não há lei que valide o ato de invadir terras. “A Constituição é muito clara quanto ao direito à propriedade. E invasão de propriedade privada produtiva é crime”, enfatizou o presidente da FPA,

Segundo Lupion, o Legislativo tem atuado contra as ações de invasão, propondo leis que visem punições contra quem invade. Uma proposta é, por exemplo, retirar de qualquer programa social quem for pego invadindo terras.