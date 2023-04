As assembleias gerais são um dos meios primordiais para a execução do segundo princípio do cooperativismo: a Gestão Democrática. O modelo cooperativo preza pela gestão transparente e participação ativa dos seus membros nas tomadas de decisão.

Diante disto, o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras de Rondônia (OCB/RO), irá promover a sua Assembleia Geral Ordinária (AGO) no próximo dia 27 de abril, visando prestar contas das atividades realizadas no ano de 2022 e debater sobre as ações do corrente ano.

A reunião acontecerá na sede do Sistema OCB/RO, localizada na rua Paulo Macalão, 4675, Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho/RO, com sua primeira convocação às 16h e a segunda e última às 17h.

Dentre os assuntos a serem deliberados estão: Apresentação, discussão e deliberação da Prestação de Contas da Entidade, relativa ao exercício 2022; Apresentação do Plano de Trabalho para o exercício de 2023; Homologação da cobrança da Contribuição Confederativa para os exercícios de 2024; e Assuntos gerais.

Acesse https://rondonia.coop.br/assembleia-geral/ e confira o edital de convocação.