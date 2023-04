Nesta segunda-feira,10, a deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) participou de uma reunião com produtores rurais na Linha Zero Um em Colorado do Oeste e ouviu as demandas apresentadas por eles.

A reunião contou com a presença do vice-prefeito de Colorado do Oeste, João Batista Pereira, do presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Bula Spanhol e do Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura, Flávio Araújo Teixeira e dos produtores rurais da localidade.

Na reunião os produtores rurais solicitaram melhorias na estrada da Linha Zero Um rumo a Colorado do Oeste com cortes de morro e cascalhamento, pois ela é uma linha muito importante, sendo uma via de ligação com Vilhena para escoamento da produção dos produtores rurais da localidade.

Rosangela Donadon se comprometeu a analisar as reivindicações e trabalhar para promover o desenvolvimento de Colorado do Oeste. A deputada fez questão de agradecer aos produtores rurais por acreditar em seu trabalho e garantiu que vai trabalhar para que as reinvindicações sejam atendidas.

“Acredito que o homem do campo tenha que permanecer no campo, mas com qualidade de vida e condições para trabalhar e viver com dignidade, e é por isso que tenho trabalhado. Fico feliz em trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais que trabalham diariamente pelo desenvolvimento de Rondônia”, disse a deputada.