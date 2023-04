A sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira, 11, teve a presença marcante de mães que foram reivindicar segurança urgente nas escolas municipais em Vilhena.

A noite desta segunda-feira, 10, o Extra de Rondônia publicou, na sua página no instagram, o comunicado enviado pelo grupo que se identificou como “Associação de Pais” requerendo um posicionamento formal das autoridades municipais (leia o comunicado no final da matéria).

Minutos após ter iniciado a sessão, o grupo, que lotou o auditório, reclamou da extensa pauta da sessão do Legislativo, solicitando atenção especial para o início do debate e soluções no caso da segurança nas escolas.

Nesse momento, o presidente da Casa de Leis, Samir Ali (Podemos), explicou que o grupo havia sido recebido antes do início da sessão e que providências serão tomadas, a princípio, com a convocação do secretário municipal de educação para debater a questão de imediato. O parlamentar pediu ao grupo que repasse as informações às mães que chegaram depois e não participaram da reunião.

Durante a fala do presidente, mães deixaram o recinto, tecendo críticas, também, ao prefeito Flori Cordeiro, que cumpre agenda de compromissos em Porto Velho.

Contudo, durante a sessão, vários parlamentares abordaram o assunto segurança nas escolas durante posicionamento na tribuna da Casa.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO:

>>> CONFIRA A PAUTA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS:

Veja a pauta da reunião com os vereadores de Vilhena:

Segurança é assunto urgente (igual saúde que dormimos e acordamos com tudo diferente, o atual prefeito trouxe um modelo diferente da “noite pro dia”) queremos segurança pública nas escolas também que seja rápida como ação da Saúde!

Por que não se posicionaram (vereadores, prefeito e vice) antes sobre o assunto estava esperando acontecer algo para falarem que estão discutindo a melhor forma tendo em vista tudo que está acontecendo ou” não”. Não precisamos de falar, precisamos que tomem as providências de forma rápida e eficiente, não peça calma pois estamos em pavor!

Escolas sem muro! Deixamos todos os dias nossos filhos e sabemos a falta de segurança muro que até eles próprios pulam, entrando sem supervisão de ninguém.

Se acontecer de alguém pular o muro, será que só uma professora dará conta de salva 20 ou 30 alunos? Será que dá tempo da Patrulha polícia chegar?

Associação de Pais.