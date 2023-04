Os casos de ataques recentes a escolas no Brasil geraram preocupação em pais e autoridades da segurança pública.

Entretanto, é através das redes sociais que a situação tem uma proporção maior devido a notícias falsas que se espalham rapidamente.

No município de Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia, essa situação fez com que a diretora de uma escola estadual solicitasse a presença de efetivos militares na unidade educativa.

O ofício nº 18/2023, assinado pela diretora Tânia Terezinha Flametti, chegou à redação do Extra de Rondônia. O documento, direcionado ao Comandante, afirma que “tem este o objetivo de solicitar de vossa senhoria, o acompanhamento da Polícia Militar na escola devido as ameaças de massacre”.

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com a diretora, que minimizou a situação, afirmando que o ofício é apenas protocolo de segurança, conforme orientação do Ministério Público (MP).

Ela disse que ouviu, num grupo de WhatsApp, o áudio da mãe de um aluno da escola que estava apavorada com a notícia de suposto “massacre” em escolas no dia 20. Isso gerou pânico e preocupação na comunidade escolar.

A gestora garante que as aulas acontecem normalmente e que a escola está à disposição dos pais para qualquer esclarecimento.