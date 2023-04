A deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil), participou na segunda-feira,10, da solenidade de abertura dos Jogos Escolares Municipais (JOEM), em Colorado do Oeste.

O evento contou com a presença de várias autoridades, entre elas do vice-prefeito de Colorado do Oeste, João Batista Pereira, do comandante do Tiro de Guerra, Rodrigo Ribeiro, do secretário municipal de Esporte Lazer e Juventude, Almiro Dias da Silva, da secretária municipal de Educação, Elizangela Lima Oliveira, da secretária municipal de Meio Ambiente Turismo e Cultura, Jenifer Keila Coutinho, da secretária municipal de Desenvolvimento Social, da Família e do Trabalho, Eliete Ferreira de Freitas, do secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura, Flávio Araújo Teixeira, do chefe de gabinete da prefeitura de Colorado do Oeste, Gutemberg Azevedo, e de alunos e da população que prestigiou o evento.

A deputada Rosangela Donadon parabenizou a todos os envolvidos na realização da fase municipal dos jogos escolares. Na oportunidade a parlamentar ressaltou que tem trabalhado para fomentar a prática esportiva em Rondônia destinando emendas parlamentares para área esportiva.

Rosangela Donadon destacou a importância que o esporte tem na vida da população, seja como lazer, saúde, qualidade de vida, e na formação de cidadãos. Ela ressaltou que a realização dos jogos escolares é uma oportunidade para surgir talentos no esporte rondoniense.

“É uma alegria participar da abertura dos jogos escolares em Colorado do Oeste. Vibro ao ver jovens neste clima de empolgação, engajamento e paz, atestando que o esporte é uma atividade benéfica para saúde física e mental. Saúdo e parabenizo a organização do evento e todos os participantes e desejo uma saudável e feliz competição a todos, e que, novos talentos nos sejam revelados”, disse a deputada Rosangela Donadon.