Mesmo sem registro de novos casos de invasões de terra apoiadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) nesta semana, os produtores rurais continuam em alerta na Bahia.

Cerca de 20 grupos, formados sobretudo por agricultores, estariam organizados para a defesa do patrimônio no estado, segundo o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Humberto Miranda.

Segundo ele, a invasão de propriedade é um crime que deve ser combatido por meio dos instrumentos legais.

MOBILIZAÇÃO DOS PRODUTORES CONTRA INVASÕES DE TERRA

Os grupos organizados pelos produtores contam em grande parte com o apoio de municípios baianos. Desde o início do ano, a Faeb registrou cerca de dez invasões em propriedades rurais em todas as regiões da Bahia. O monitoramento da situação deve continuar, segundo o dirigente da instituição, e os produtores esperam contar com o engajamento de toda a sociedade para evitar novas invasões e até mesmo um agravamento da situação.

“Vamos ter alguns movimentos estaduais durante este mês de abril, justamente para contrapor qualquer movimento que venha no sentido de violar a lei. Os produtores estão organizados, esperando o momento certo de agir e de tomar a defesa do seu patrimônio”, diz Miranda.

O Canal Rural segue em contato com o governo da Bahia, que ainda não se manifestou e não enviou posicionamento oficial sobre as invasões de terra no estado. De acordo com a Faeb, o diálogo continua sendo buscado junto ao governador Jerônimo Rodrigues, que está em viagem à China.