O Governo de Rondônia tem proporcionado às forças de segurança do Estado condições para realizarem treinamentos constantes no enfrentamento as ameaças do crime organizado em todas as suas pretensões.

Nesse sentido os profissionais da área de segurança pública, em especial os policiais militares, têm vivenciado situações constantes de ocorrências que envolvem o emprego de técnicas e procedimentos específicos, que exigem desses profissionais uma adequada qualificação para a sua atuação.

Como se sabe, passou a fazer parte do noticiário internacional, com destaque para os Estados Unidos e Europa, incidentes em que, um ou mais de um indivíduo usa de armas de fogo, facas, objetos ou veículos para gerar o maior número de vítimas letais ou com graves lesões em determinados ambientes, sejam essas escolas, universidades, locais abertos, templos religiosos, locais comerciais, entre outros.

Esses indivíduos são denominados de Atiradores ou Agressores Ativos que têm como foco, atentar contra a vida de pessoas em uma área povoada e confinada. A ação desses criminosos é marcada pela rapidez, aleatoriedade na escolha das vítimas e, muitas vezes, pelo final suicida.

Nesse contexto, é imperioso qualificar o profissional de segurança pública para dar a primeira resposta a essas situações de conflito, capacitando-o a identificar e utilizar, em face das alternativas, os procedimentos operacionais mais adequados na busca de soluções viáveis, tomando decisões acertadas a cada situação encontrada, tendo como base sua função social e a garantia do bem-estar do cidadão.

Além disso, esse fenômeno criminológico que se acentua, gera uma percepção social de insegurança nas instituições e desordem pública.

Sendo assim, a realização do treinamento policial visa preparar os policiais militares para assessorar as Unidades de Ensino, fornecendo-lhes conhecimentos técnicos para implementar ações de segurança em ambiente escolar, a fim de salvaguardar vidas e minimizar riscos.