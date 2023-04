PÁSCOA NA FAMÍLIA MIRANDA Muito religioso, o casal SHIRLEY e GILBERTO MIRANDA reuniu os filhos e netos para a PÁSCOA. Uma linda e unida família em comunhão com a data tão significativa, que é a grande festa cristã, a maior de todas, a celebração do calendário religioso cristão em memória à crucificação e à ressureição de Jesus Cristo. Na foto Shirley e Gilberto com o filho João Gilberto Miranda, a esposa Natália Miranda e os filhos Gilberto Neto, João, Maria e Glória, a filha Letícia Miranda Beltrame, o esposo Gustavo Beltrame e os filhos Clarice e Ana Laura, e a filha Poliana Miranda e os filhos Arthur e Rafael.

FIAT PSV ROLIM DE MOURA Empresária Tatiana Sartori Bertelli do Laticínio Mariela na FIAT PSV em Rolim de Moura, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, por ocasião da inauguração da nova e moderna instalação da concessionária, foi recepcionada pela gerente de vendas Rute Mandrick.

REVISTA MARISA LINHARES – SICOOB FRONTEIRAS Fundada e sediada em Cacoal/RO desde 1999, e hoje presente em três estados, RO, MT e MS, a cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRAS é uma forte parceira como anunciante da REVISTA MARISA LINHARES desde sua 1ª Edição em 2018. Na foto o presidente Carlos Alberto Biazi mostra a 11ª Edição de dezembro de 2022. A 12ª Edição circulará em maio próximo. A cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRAS inaugurou este ano mais duas novas agências nos municípios de Denise e Arenápolis no MT, com espaços amplos, excelente infraestrutura e ótimas localizações. Por meio de agências ou também de escritórios e pontos de atendimento, ao todo, o SICOOB FRONTEIRAS já está presente em 20 municípios, espalhados pelos três estados. A cooperativa financeira já é uma referência em Cacoal (RO), Ministro Andreazza (RO), Cerejeiras (RO), Colorado Do Oeste (RO), Pontes E Lacerda (MT), Barra Do Bugres (MT), Mirassol D’oeste (MT), São José Dos Quatro Marcos (MT), Nova Olímpia (MT), Arenápolis (MT), São Gabriel D’oeste (MS), Rio Verde De Mato Grosso (MS), Camapuã (MS), Ribas Do Rio Pardo (MS), Vila Bela Da Santíssima Trindade (MT), Coxim (MS), Tangará Da Serra (MT), Denise (MT), Nova Lacerda (MT), Fátima Do Sul (MS).

EMPRESÁRIOS NO G4 EM SÃO PAULO A empresária Letícia Miranda Beltrame do GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, e os irmãos empresários Aliemary Aibara “Leléu” e Reinaldo Aibara Junior, sócios do GRUPO AIBARA que está presente em três estados, se encontraram em São Paulo/SP, na semana passada, em mais um boarding meeting na Escola de Negócios G4 Educação, uma edtech com foco em educação executiva, que se posiciona como a Evolução da Escola de Negócios no Brasil. O objetivo é atender melhor os clientes, abrir novas filiais e gerar cada vez mais empregos no país.

MESTRE MAÇOM Dia primeiro deste mês, Alex Pedersoli recebeu de seu padrinho Nelson Rangel Soares Filho, Delegado Litúrgico do Rito Brasileiro, 2ª. Delegacia de Rondônia, o Diploma de Mestre Maçom e Medalha concomitante ao grau.

DIMARE CACOAL Na prestigiada e moderna loja de móveis planejados DIMARE na avenida Marechal Rondon esquina da rua Antônio Deodato Durce em Cacoal/RO, o sócio proprietário Otávio Foli, de camisa manga longa, recepcionou o publicitário Jomar “Jota” Souza e a gerente administrativa Valdinéia Pereira Brito e Anderson Mark da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cacoal – CDL.

WORKSHOP NA ZOFIE JOIAS Advogada Gloria Chris Gordon vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Rondônia prestigiou Carolina Montai da @ascoisasdacarol que ministrou workshop Mesa Pronta na ZOFIE Joias, em Cacoal/RO, no último mês de março.

LUCAS E REGINATA Em Cacoal/RO, realizaram sonho de matrimônio REGINATA Fernandes Ribeiro e LUCAS Mandrick Teixeira. O noivo é filho de Rute Mandrick.