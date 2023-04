A Polícia Civil (PC), com a intenção de esclarecer e evitar pânico, informa que um vídeo divulgado em mídias sociais no qual dois adolescentes fazendo uso de simulacro de arma de fogo, realizam atos simulando um ataque a colegas, foi devidamente apurado e os autores responsabilizados.

Desta forma, tem a presente o objetivo de demonstrar a ação da Polícia Civil que logo após a noticia, por intermédio da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes contra o Adolescente – DEPCA de Guajará-Mirim/RO, apreendeu na tarde desta quarta-feira (12/04) os jovens envolvidos na ação, pela prática de infração penal análoga ao crime de ameaça.

Segundo as investigações, os dois alunos usando simulacros (brinquedo de plástico parecido com uma pistola) fizeram uma brincadeira irresponsável dentro de sala de aula, causando pânico entre os pais. Diante do momento delicado e visando a manutenção da ordem pública, o Delegado Regional de Guajará-mirim, Rogério Pereira, representou pela apreensão a qual foi aceita pelo Poder Judiciário.

Resultado do ato inconsequente, apreensão e encaminhamento a Unidade socioeducativa em Porto Velho-RO, local que recebe os menores em conflito com a lei.

Esta matéria tem como objetivo informar a população que a Polícia Civil do Estado de Rondônia está atenta as denúncias de ameaças ou qualquer outra conduta criminosa contra nossas escolas, que serão punidas no rigor da lei.