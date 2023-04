Uma grande novidade da 6ª edição do Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, realizado pela Sicoob Credisul, é a parceria com produtores rurais que compõem o Cinturão Verde de Vilhena (RO).

Na quarta-feira, 12 de abril, os produtores participaram de uma reunião para tratar sobre o assunto. O objetivo é valorizar e incentivar o consumo dos produtos produzidos por eles.

O encontro aconteceu no Centro de Treinamento e Cultura da Sicoob Credisul com a presença da assessora da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), Débora Brasil, do gerente regional da Emater, Cleverson Oliveira, e representantes de associações e cooperativas.

Vergilio Possebon é apicultor e representa a Associação Pequenos Produtores do Vale do Rio Ávila (Asprova). Ele participou da reunião e aprovou a parceria. “Será um grande avanço para a divulgação dos nossos produtos, é muito bom ter o apoio da Sicoob Credisul”.

Adevania Silveira, gerente de Marketing, Comunicação e Relações Institucionais da Sicoob Credisul, apresentou o formato do festival e, dentre as estratégias de valorização do setor da agricultura familiar dentro da programação do festival, adiantou a criação de um guia de endereços dos produtores dentro do site oficial do Sicoob Sabor. “A ideia é estreitar laços entre produtores, estabelecimentos comerciais e consumidores. O guia de endereços ficará disponível em nosso site para que, sempre que o consumidor precisar realizar a compra de um produto, saber com quem adquirir. Outra oportunidade aos produtores é a divulgação de sua marca durante a realização do Sicoob Sabor”, explicou.

A Emater e a Semagri irão auxiliar na catalogação dos produtores do município para a montagem do guia e outras atividades que acontecerão. Cleverson Oliveira afirma que atualmente são mais de 4,5 mil produtores que desenvolvem alguma atividade em Vilhena. Uma das dificuldades é a comercialização dos produtos. “O festival vai dar a oportunidade para os produtores serem empreendedores. Será um espaço para mostrar a qualidade das produções do município”.

Débora que é coordenadora das feiras municipais destacou que dos produtores que compõem o setor da agricultura familiar, mais de 100 são ativos nas feiras da cidade em diferentes atividades. “Essa parceria é de extrema importância, além de fomentar a agricultura familiar vai valorizar o homem do campo, desde o tema do festival até a possibilidade de negociação direta”.

Este ano, o festival está previsto para acontecer de 2 de julho a 1º de agosto. As inscrições gratuitas para o roteiro gastronômico estão abertas aqui. Restaurantes, bares, hamburguerias, pizzarias, cafeterias e docerias de Vilhena podem se inscrever para concorrerem ao Prato do Ano.