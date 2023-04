Fazendo parte das ações da operação Escola Segura, desenvolvida pelo Governo de Rondônia, por meio da Polícia Militar – PMRO, policiais da Corporação participaram de um treinamento para fortalecer o protocolo de medidas adotadas, em situações de ocorrências dentro dos estabelecimentos de ensino.

O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira (14), em Porto Velho, e contou com a participação de 50 policiais que atuam na patrulha escolar, lotados na Capital, bem como nos municípios de São Miguel do Guaporé, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e outras localidades.

A capacitação foi executada por instrutores do Batalhão de Operações Especiais – Bope. Com o treinamento os policiais militares participantes irão difundir o conhecimento adquirido aos demais integrantes das corporações nos municípios, e também para equipe pedagógica e comunidade escolar.

O porta-voz da Polícia Militar, tenente-coronel Alex Miranda esclareceu que, o treinamento visa reforçar as ações policiais nas imediações e dentro das escolas. “Cabe salientar que a PMRO está sempre atenta, em possíveis ocorrências nas escolas. A Polícia Militar está realizando ações, no sentido de manter a segurança da comunidade estudantil e de toda a sociedade”.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha esclareceu que, o Estado mantém o reforço do policiamento para garantir, ainda mais, a segurança da população.

“Nosso objetivo é reforçar a segurança de toda a comunidade escolar e para isso, vamos empregar mais policiamento, exclusivamente, para atuarem nas escolas. Esta capacitação é importante para que os participantes instruam outros policiais da Corporação e os diretores de escolas sobre os cuidados a serem tomados. O Governo do Estado sempre estará atendo no reforço da segurança”, disse.

PATRULHA ESCOLAR

A Polícia Militar intensificou, também, o policiamento, por meio da Patrulha Escolar nas escolas estaduais e municipais do Estado. O objetivo desta ação, é garantir a segurança e fortalecer a presença das guarnições no ambiente escolar, proporcionando assim, a interação da PMRO com a comunidade, alunos e corpo docente das instituições.

O serviço de patrulhamento escolar é feito a partir do planejamento de manter o bom relacionamento com diretores, professores, pais e principalmente, os alunos da rede estadual e municipal. As patrulhas estão sendo realizadas em todos os turnos de aulas (manhã, tarde e noite), com rondas ostensivas e preventivas nas proximidades das escolas, além da guarda nos portões de entrada, e diálogo com funcionários e estudantes, no interior das unidades de ensino.

O diretor da Escola Estadual Major Guapindaia, Célio Leandro da Silva, parabenizou o Governo de Rondônia pela realização das ações de reforço da segurança, que são muito importantes para garantir a segurança da comunidade estudantil. “A presença e a atuação da Polícia Militar nas escolas neste momento é imprescindível, pois tanto professores como alunos, têm recebido orientações, mantido diálogos diários, deixando a impressão de estarem resguardados. Ao verem a presença da polícia na escola ao deixarem seus filhos, os pais também se sentem aliviados e seguros”.

FAKE NEWS

O tenente-coronel Alex Miranda ainda alertou à população que tome cuidado com as notícias falsas, chamadas de “fake news”, que se propagam rapidamente, causando pânico e até cancelamento de aulas. “Queremos tranquilizar a sociedade com as ações da Polícia Militar, que tem realizado um trabalho profícuo, no sentido de reforçar o policiamento. Por isso, contamos com o apoio da comunidade em geral, para que não difundam notícias falsas nas redes sociais”, afirmou.