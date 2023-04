Rondônia é destaque entre os Estados do Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Rondônia possui a 2ª menor taxa de desigualdade de renda do Brasil (0,459) esse valor refere-se ao Índice de Gini, que mede a desigualdade de renda e varia entre 0 e 1, quanto mais próximo de zero, menor o desequilíbrio.

Esse resultado tem influência das políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, do Governo de Rondônia.

Em 2018, Rondônia era o 8º lugar em ranking nacional (0,495), em 2019 passou para a 4ª posição (0,472) e hoje ocupa a 2ª colocação. Os fatores que explicam a diminuição da desigualdade de renda no Estado são os baixos índices de desemprego, por meio das intensas ações do Governo de Rondônia para atração de novos investimentos, geração de empregos, capacitações aos trabalhadores, apoio ao empreendedorismo e ações que ampliam novas oportunidades de negócios, tornando o estado mais competitivo.

Essas ações resultam em um crescimento médio de 6,7% no número de pessoas empregadas nos últimos 3 anos (CAGED), isso faz com que Rondônia hoje tenha a menor taxa de desocupação do país, com apenas 3,1%, de acordo com o IBGE (2023). A pujância econômica do estado, que possui crescimento médio nominal do PIB em 6% nos últimos 4 anos e o maior PIB per capita da região Norte, com valor de R$28.722,45 (IBGE), fornece a estrutura necessária para os bons números no mercado de trabalho e renda rondoniense.

O Vice-Governador e Secretário de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Gonçalves, destaca que Rondônia tem uma economia crescente. “Estamos trabalhando para atrair cada vez mais investimento para Rondônia, gerando mais emprego e renda para a nossa população”, destacou o Vice-Governador.

Para o Governador de Rondônia, Marcos Rocha, a meta é continuar trabalhando para o desenvolvimento do Estado. “Vamos garantir que todos em Rondônia tenham oportunidades, temos a menor taxa de desemprego do país e, em breve também teremos a menor taxa de desigualdade de renda”, destacou o Governador.

AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:

GERAÇÃO EMPREGO:

O Geração Emprego é um conjunto de serviços prestado por pessoas que foram treinadas em várias frentes de trabalho, oferecendo um pacote de serviços especializados para o trabalhador, empresário e o profissional autônomo.

PROAMPE:

Como forma de auxiliar os empreendedores rondonienses, a Sedec criou o Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios – Proampe. O programa oferece crédito contabilizado de R$ 300 até R$ 100 mil; a taxa de juros é calculada pela Selic + 0,5% ao mês, sendo uma taxa abaixo da praticada no mercado. O prazo de pagamento é de até 36 vezes, podendo solicitar carência de até 6 meses.

INVEST RONDÔNIA:

A Coordenadoria de Promoção à Exportação e Atração de Investimento, da Sedec, tem o objetivo de promover o Estado de Rondônia para atrair novas empresas, investimentos e incentivar as exportações dos produtos de nossa economia.