A guarnição da Patrulha Reforço, prendeu na noite de sexta-feira, 14, três suspeitos de terem assaltado um mercado no bairro Assossete, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens portando arma de fogo entram em um comércio no bairro Assossete, rendem o proprietário e roubam certa quantia em dinheiro, celulares e outros objetos.

Ao averiguarem as imagens, os policiais da Patrulha Reforço reconheceram os suspeitos, pois são velhos conhecidos no meio policial por diversos crimes na cidade.

Com isso, a guarnição da Patrulha Reforço com apoio do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) saírem em diligências, e quando passavam pela Rua 1503, no bairro Cristo Rei, avistaram um dos suspeitos identificado pela inicial A., onde foi abordado, e, em revista pessoal foi localizado com ele R$ 20,00 – sendo revelado por ele que era oriundo do assalto praticado por ele e um comparsa identificado pela inicial I., no qual na casa dele estariam as armas e os objetos subtraídos no assalto ao mercado no bairro Assossete.

Com isso, os militares foram ao endereço e quando chegaram, o suspeito tentou fugir, sendo perseguido e detido.

No quintal da casa do suspeito atrás de entulhos, foi encontrado uma mochila, sendo esta a mesma utilizada por um dos suspeitos no assalto ao mercado.

Dentro da mochila havia uma arma de fogo de cor escura sem marca aparente, na qual I., disse ser calibre .22 e que ele a teria usado para a pratica do roubo, também no quintal foi localizada uma camiseta branca de time que ele usou na ação criminosa.

Indagado sobre a segunda arma usada no assalto, I., relatou que estaria na casa de um homem identificado por ele pelas iniciais M.D.

Todavia, os militares foram ao endereço indicado por I., onde estaria a segunda arma de fogo.

Ao chegar ao local, em contado com a mãe do terceiro suspeito, ela o chamou e ele disse que a arma estaria na casa de um homem identificado pelas iniciais D.M.A., conhecido por (Bruxo).

Contudo, os policiais foram ao endereço fornecido pelo terceiro suspeito e ao chegar no local, Bruxo tentou empreender fuga, mas foi perseguido e detido.

No local, foi localizado embaixo do guarda- roupa um simulacro de arma de fogo, que foi usada para a pratica do roubo bem como em cima do mesmo móvel, havia um aparelho celular da marca Samsung de cor escuro, onde A., e I., afirmam ser o aparelho subtraído no assalto.

Além disso, também foram localizados três aparelhos celulares de marca Samsung sendo dois vermelhos, um branco e um LG de cor azul, provavelmente oriundos de assaltos.

No quintal foram localizadas duas bicicletas utilizadas para fuga, sendo uma de modelo feminino com garupa de cor azul e a outra de modelo masculino de cor cinza com mola no meio do quadro.

Na gaveta de um móvel foi encontrado uma porção de substancia análoga a maconha.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.