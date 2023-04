Na tarde desta sexta-feira (14), a deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) reuniu com o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, para discutir projetos voltados à melhoria da saúde e de investimentos futuros para implantação de novos projetos para o município de Vilhena.

Durante a reunião, a deputada e o prefeito conversaram sobre diversas iniciativas que poderão ser implementadas para reforçar a rede de atendimento na área da saúde.

Entre as propostas discutidas estão a ampliação de serviços e o aumento do investimento na área da saúde, inclusive Rosangela Donadon falou sobre o recurso que destinou no valor de R$1.996.201,15 que será utilizado para aquisição da maior frota de ambulância UTI móvel do Cone Sul. O recurso já foi depositado na conta do Fundo Municipal de Saúde de Vilhena.

A deputada Rosangela Donadon ressaltou a importância de investir em políticas públicas que garantam um atendimento de qualidade para toda a população.

O prefeito, delegado Flori Cordeiro demonstrou interesse em trabalhar em parceria com a deputada Rosangela Donadon. Na reunião o prefeito destacou a importância do aparelho de tomografia que foi destinado pela deputada. Ele frisou que o tomógrafo está sendo utilizado para atender a população em Vilhena.

A deputada Rosangela Donadon agradeceu ao prefeito pela atenção e afirmou que continuará lutando por recursos e investimentos para a saúde do município e afirmou que atuará junto ao governo do estado na captação e apoio para o município receber os valores necessários para a infraestrutura e modernização da nossa cidade.

“A saúde é vital para qualquer ser humano, por essa razão destinei para Vilhena o recurso no valor de R$1.996.201,15 que será utilizado para aquisição de cinco ambulâncias tipo UTI móvel que vai reforçar o sistema de transporte de pacientes atendidos no Hospital Regional e de toda a região do Cone Sul de Rondônia que necessitar de remoção para outras cidades em casos de urgência e emergência. Eu não tenho dúvidas de que as ambulâncias UTI ajudarão a prestar relevantes atendimentos a toda a nossa população ”, disse a deputada.