O Chillbet Casino está agora funcionando com uma licença de jogo emitida pelo governo de Curaçao para apostas online. Algumas das opções de pagamento mais comuns e amplamente utilizadas atualmente são suportadas por este cassino online.

Estes são os mais populares cartões de crédito, carteiras online, Paytm, Interface de Pagamentos Unificada, Neteller, Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Ripple transferências bancárias, bem como opções de pagamento em moeda criptográfica.

A Chillbet, assim como a maioria de seus rivais, faz uso da criptografia SSL para garantir que todas as transações financeiras sejam seguras e confidenciais. De acordo com a política financeira da empresa, cada saque deve primeiro ser processado ao método primário que você utilizou para depositar dinheiro.

O software de jogo instantâneo no Chillbet Casino carrega muito rapidamente, e os banners de cabeçalho são visualmente atraentes e repletos de informações úteis. A interface da Chillbet é bastante direta, atualizada e simples de usar. O site é fácil de usar, e é realmente fluido para se movimentar em todas as diferentes salas de cassino. O Chillbet Mobile Casino é uma excelente escolha para qualquer usuário móvel, pois oferece um serviço sob medida para uso em todos os sistemas operacionais móveis e navegadores usados em smartphones. O aplicativo móvel Chillbet pode ser instalado sem esforço em um iPhone, Android ou Windows Phone, desde que o dispositivo tenha acesso à internet.

Promoções e Bônus Chillbet Casino

Quando você se torna um membro do Chillbet casino online, você pode ter sorte com uma variedade de ofertas especiais, começando com o Chillbet Casino sem bônus de depósito. Após completar sua inscrição, você poderá ganhar muitas rodadas grátis. Há muitas outras ofertas que lhe permitirão iniciar sua experiência com a Chillbet antes de depositar, portanto, procure-as online. Após seu primeiro depósito, você poderá receber um poderoso bônus de boas-vindas de BRL 200 até um valor máximo de BRL 500. Este bônus é creditado instantaneamente com seu depósito, portanto você não precisa esperar para começar a jogar os jogos em oferta. Portanto, você não precisa esperar para começar a jogar os jogos em oferta.

Fique atento aos e-mails enviados para sua caixa de entrada de e-mail com ofertas de spins gratuitos, cashback e bônus de depósito. Fique atento ao código de bônus do cassino que você encontrará online e nestes e-mails promocionais. A Chillbet criou um sistema único de bônus; graças a este sistema, você se beneficia de ganhos e prêmios especiais. Toda vez que você joga um jogo, você acumula pontos. O número de pontos concedidos depende dos jogos que você joga: caça-níqueis, jogos de mesa, vídeo pôquer, e outros. No lobby, você pode reivindicar as ofertas com os pontos ganhos. Estas ofertas variam de fantásticas rodadas grátis a bônus de depósito e fichas grátis! Portanto, você ainda é super sortudo!

Onde procurar por códigos promocionais Chillbet no Brasil

A administração concede bônus na maioria dos casos através de cupons especiais. A operadora publica códigos promocionais em diferentes lugares:

Os jogadores encontrarão cupons para spins gratuitos no site oficial. Um código promocional pode conter mais de 150 spins gratuitos. O jogador recebe benefícios e grandes chances de quebrar o jackpot.

O usuário encontrará novos códigos promocionais no canal oficial de Telegramas. A administração da Chillbet promove ativamente seu projeto através deste mensageiro. A operadora anuncia um novo sorteio com cupons freespin várias vezes por semana.

O jogador encontrará cupons adicionais com bônus no gabinete pessoal. A operadora mantém o controle de cada cliente. A administração não concede bônus de depósito aos visitantes ativos e regulares.

O jogador não precisará de muito dinheiro para ativar um código promocional. Em média, é uma quantia de 2 a 10 BRL.

Dois bônus do programa de fidelidade

O organizador do cassino online Chillbet preparou um sistema de fidelidade que inclui vários outros status. Os jogadores passam para novos níveis após depositarem dinheiro real. Cada status corresponde a um certo número de pontos de prêmio.

O primeiro bônus que cada cliente ativo recebe é um cashback. A porcentagem depende da perda, bem como da classificação. Os grandes apostadores podem receber de volta até 10% a cada 10 dias. O jogador não tem que apostar o bônus por dinheiro. O usuário pode retirar o dinheiro imediatamente para o cartão.

O segundo bônus está vinculado à moeda virtual. A administração acrescenta à mecânica do cassino as chamadas Moedas Chillbet. O jogador compra bônus adicionais e moeda real com este dinheiro virtual. Mesmo um iniciante troca moedas por algumas dezenas de BRL.